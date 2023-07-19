克里见韩正 提气候归气候 政治归政治

中国/气候

美国气候特使克里今天会见中国国家副主席韩正。克里此次对中国方面要求，讨论气候议题应当与政治议题分开。克里称，气候变化是一个“普遍威胁”，应该与更广泛的外交问题分开处理。此前克里称与中国官员对话有建设性但两天会谈均显复杂。路透社消息没有提及中国将气候讨论与包括台湾在内的政治议题挂钩。

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据路透社今天报道称，美国气候特使克里要求中国将气候与政治分开。克里承认近年来两国之间的外交困难，表示气候问题应被视为一项“独立”的挑战，需要世界最大经济体的集体努力来解决。

克里今天是在中国北京人民大会堂与韩正会面并举行会谈。据克里称，“我们有能力在气候方面做出改变。”

克里于周日抵达北京，此时热浪正席卷欧洲、亚洲和美国部分地区。克里强调各国政府需要采取严厉行动减少碳排放，碳排放会导致全球变暖和极端天气事件。

克里此前与中国最高外交官王毅、国务院总理李强以及中国气候特使解振华举行了会晤。克里称希望在今年年底迪拜举行的COP28气候谈判之前重建与中国双方之间的信任。

据克里对韩正说，“如果我们能够在接下来的几个月里在 COP28 之前协调一致，这将是自巴黎以来最重要的一次峰会，我们将有机会在这个问题上产生深远的影响，”他告诉韩。

据路透社，韩正表示，克里出任特使以来，中美两国就气候问题保持密切沟通和对话，双方发表的联合声明向世界发出了“积极信号。

克里早些时候告诉记者，他本周与中国官员的会谈富有建设性，但很复杂，双方仍在处理包括台湾在内的政治“外部因素”。克里说，“我们刚刚重新建立联系，两国正在努力重新建立我们多年来致力于的进程。”克里还说：“我们正在努力为缔约方会议开辟一条非常明确的道路，以便能够按照我们希望的方式与所有外部因素进行合作和工作。”

路透社说，去年8月，美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾后，世界两大排放国之间的气候外交暂停。

克里称，今次气候会谈“气氛非常非常积极，”克里在今天会见韩正前还表示，“昨晚我们吃了一顿很棒的晚餐。我们进行了很多你回我应的讨论。这真的很有建设性。”据克里称，“我们可以专注于我们真正可以做的事情以及我们希望可以实现的事情的实质内容。”

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