副国安部长董经纬接掌香港国安公署 评论料反间谍是重点工作之一

香港/政治 – 根据《港区国安法》而成立的中央驻港维护国家安全公署，其署长职位悬空半年后，终由中国国家安全部副部长董经纬接任。时事评论员刘锐绍向本台指出，董虽接近退休年龄，但公署署长之位并非退休位，而是实质且日形重要，相信他会继续执行北京越来越紧的治港政策。

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任命由国务院人力资源和社会保障部网站于昨(18日)晚深夜发出，只有短短「任命董经纬为中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署署长」一句，一如该部其他任免公布，既没背景和过往工作经验介绍，亦没提及任期。

港府对相关任命似乎未有早早洞悉天机，只在任命公布一个多小时后发出新闻稿，指特首李家超欢迎该任命，并表示港府将继续与国安公署保持紧密沟通和合作，竭力执行国安法，履行香港维护国安的责任和义务。

翻查纪录，现年59岁的董经纬，是河北赵县人，长期在河北工作，直至2006转任该省国安厅长后，才转跑道至国安工作，并在当了11年厅长之后升任京官，于2018年出任国家安全部副部长。他在去年「二十大」曾撰文谈法治新篇章，当中有整段谈及中央有力落实「爱国者治港」原则以对应「港版颜色革命」。

另外，总部位于巴黎的情报在线（Intelligence Online）曾指董经纬在河北任国安厅长期间，于当地为党国领导人习近平培养了不少保安人员，但他最为人熟悉的，可能是2021年中盛传他年初藉探望女儿之便投诚美国，并向对方提供了大量情报。中国官方6月中旬曾以文字报道他主持座谈会的消息来辟谣，但反而惹来更多惴测，直至当月下旬以图文和视讯报道他出席上海合作组织成员国安全会议，事件才平息下来。

董主责反间谍 评论料只属香港重点工作之一

至于他6月中以副国安部长身分主持的座谈会，则是就早前实施的《反间谍安全防范工作规定》作出部署。据报道，他当时在座谈会上指出，要做好上述工作，既要抓间谍，又要抓「内奸」和「幕后金主」，并指当前境外间谍情报机关和各种敌对势力对中国渗透窃密活动明显加剧，特别是个别人员甘愿做「内奸」，与境外间谍情报机关和敌对势力暗中勾结，大肆从事反华活动。

其后，香港政府因应《基本法》第23条丶有关国家安全的立法工作强调要加强防止和打击间谍罪行，而立法时间亦有所推迟，近日更加入要防范「软对抗」。

时事评论员刘锐绍表示，现时香港和台湾的位置均十分重要，相关职位必有实质工作和份量很重，故董经玮虽以接近副部级60岁退休之年来港接任署长，但并不表示公署署长是「退休位」，与早年的外交部驻港特派员公署署长不同。

他强调，北京收紧治港政策已定，不会因人而变，相信董会一脉相承地继续执行这政策。他又说，署长的工作必是全面的，故此他来港后不会只做反间谍工作，但反间谍可能是其中一个重点工作。

北京因应香港2019年的反修例风波而在翌年为港制订国安法，当中订明在港组建国安公署，由时任广东省人大常委兼秘书长郑雁雄出任首任署长。郑雁雄今年初转任中央政府驻港联络办公室主任，职位悬红至昨日。

根据《港区国安法》，国安公署的职责为分析研判香港维护国安形势，就维护国安重大战略和重要政策提出意见和建议；监督丶指导丶协调丶支持香港履行维护国安职责；收集分析国安情报信息；依法办理危害国安犯罪案件。

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