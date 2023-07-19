北大学者:中国青年实际失业率上看46.5%

中国/青年失业率

中国6月份青年失业率21.3%创历史新高。但财新网引述北京大学副教授张丹丹研究指出，若将约1600万名躺平、啃老等不工作者均视为失业，中国3月份青年实际失业率最高上看46.5%，远高于官方公布的19.7%。

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据中央社今天引述消息报道称，中国国家统计局17日上午发表6月份16至24岁青年失业率数据后，财新网这篇题为“可能被低估的青年失业率”的文章即在当天傍晚发表。虽为付费文章，但内文的部分及全部截图这两天在中国网络上迅速流传，受到热议。

据文章指出，长期来看，中国青年高失业率问题首先应归因于2020年以来持续3年的新冠疫情，对消费、企业营商环境乃至整体经济活力造成持续性影响。

文章提到，张丹丹的研究团队从长三角的人力招募平台发现，2022年底的疫情对苏州、昆山等地的制造业带来严重打击。直到疫情过去的今年3月，就业人数也只恢复到疫情前的2/3。由于青年是制造业中的就业骨干，因此冲击更大。

这篇文章说，今年3月以后中国的技工就业市场其实有改善。因此，3月以来青年失业率上升便反映普通大学毕业生的就业市场，而从具体数据可知，大学毕业生的就业市场出现严重的供过于求。

文章指出，根据中国国家统计局3月数据，全国城镇的16至24岁人口共约9600万人。劳动人口占1/3即3200万人，但其中630万人被列为失业；其余2/3即6400万人为非劳动人口，其中4800万人为在校生，剩下1600万人为大多选择“躺平”、“啃老”而不工作的非在校生。

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