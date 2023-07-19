名称含「光复」 香港电竞选手遭DQ兼禁赛三年 事缘中国对手感被冒犯

香港/政治

香港一名参加亚洲电竞赛的选手因称号含有「光复」二字，被主办单位以字眼敏感为由而取消资格及禁止参加亚运征途赛。负责选拔选手的香港电竞总会先是对此表示遗憾，翌日则罚他停赛三年，等于一般电竞选手黄金期的一半。总会承认是「严厉的处罚」，但称是必要措施，以「维护整个赛事的公平性和遵守竞赛道德」。学者锺剑华指相关组织的裁决不理性。

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触发争议的称号（I.D.）是「Eazy.D.L.光复」，属选手林奇隆所有，根据《明报》和《信报》报道，疑似是林奇隆的网民在社交媒体论均上解释，该称号在2018至19年中使用，其后未曾参加锦标赛，故已忘记，参加今次的「AESF亚运征途 - Dota2」赛事时，中国对手曾表示不满，称被冒犯，他已在暂停阶段删除标签。他形容事件属不幸及错误，对引起不快致歉，称是否冒犯是由被冒犯者说，灸是由他决定。他期望事件可以和平结束，以免引起他人麻烦。对于被罚停赛三年，他表现坦然，称可以参加其他赛事。

涉事的「AESF亚运征途——DOTA 2」东亚赛区，周日（16日）晚在澳门举行中国对香港赛事，香港选手林奇隆在游戏中的称号含「光复」二字，被中国对手投诉，会方称会处理，但让他们先行比赛。而返查网上片段，比赛开始时，林奇隆在游戏中的称号仍是「Eazy.D.L.光复」，十分钟后，「光复」二字被星号代替；到了第二场，连星号也删除，则馀「Eazy.D.L」。中国队最终以比数「2：0」胜出。

香港电竞总会当晚发表声明，指亚洲电子体育联合会（AESF）以林奇隆的游戏名称使用了「敏感」 字眼为由，已取消其资格，并禁止他日后参加亚运征途的参赛资格。电竞总会尊重AESF的决定，并对选手失去资格表示遗憾，又指选手的个人言论及行为与本该会无关。

但到了17日晚，曾在之前一日有协助林奇隆撰写解释的电竞总会再发声明，指经过深入审议，该会决定对涉事选手做出惩处，由即日起停赛三年，其间，禁止该选手参加该会遴选电竞代表队参与的所有赛事，并保留追究该选手违反选手合约的权利。

该会指，有关决定对该选手来说，无疑是一项严厉的处罚，但却是必要的措施。该会强调，国际赛事中，非竞技因素和个人情绪应被排除在外，期望选手理解并遵守这原则。

前有选手喊「光复香港 时代革命」 罚停赛一年

该会声明未有解释「维护整个赛事的公平性和遵守竞赛道德」与停赛的关系，但支持总会决定的香港文化体育及旅游局指出，根据奥林匹克约章，运动员不应在比赛场上作出政治丶宗教或民族的宣示。

出身社会学者的时事评论员锺剑华直指相关组织的裁决不理性，因为法律并未规定哪些字眼受禁。

在2019年反修例运动期间流行的口号「光复香港 时代革命」，最先由木土派人士梁天琦在2016年参选时喊出，及至2021年，法庭裁定唐英杰煽动分裂罪成时，指这口号有分裂成分。不过，法庭未有单就「光复」二字是否违反国安作出论断。

有电竞业人士称，电竞游戏讲求反应和手速，一般选手黄金时期为17至23岁，廿几岁可能已经被指反应慢而要「退休」，故此停赛三年是十分严重的惩罚。不过，现时未知林的年龄。

在此之前，亦有电竞选手因敏感字被罚，但 「事态」较林奇隆严重，惩罚却较轻。事缘香港选手「聪哥」blitzchung于2019年底参加《炉石战记》大师职业赛胜出后，网上受访结束时喊出「光复香港，时代革命」，在网上引起热议。主办单位暴雪指他违反赛事规章，blitzchung即日起自大师职业赛除名，并取消该赛季所获奖金，外加禁赛一年。

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