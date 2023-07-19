基辛格突访北京 美国务院称他“访华是自愿，非代表美国政府行事”

基辛格访华

百岁高龄的基辛格突然访问北京，并于周二18日会晤中国防长李尚福。按中国国防部新闻稿称，基辛格对李尚福说，美中任何一方都承担不起把对方作为对手的代价。对此，美国国务院回应记者提问时表示，基辛格访华是自愿，不代表美国政府行事。

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据纽约时报报道，半个多世纪以前，基辛格曾在尼克松总统执政期间为美中建交铺平道路，他此次并未事先宣布的访华，恰逢现届美国政府官员对中国进行一系列旨在稳定美中关系的访问。

周二，在基辛格与国防部长会面当天，拜登总统的气候问题特使约翰·克里也在中国首都会晤了官员。

纽时报道注意到，其他美国官员都受到了中国官员或官媒不同程度的冷遇或斥责，反映出地缘政治局势依旧紧张之际，中国防长对与基辛格会面的描述则相对友好。

纽时续指，基辛格能与国防部长李尚福对话这一事实本身就已经能说明问题：上个月，中方拒绝了要李尚福在新加坡一个论坛上会见美国防长奥斯汀的请求。当时，中国将此归咎于美国对李尚福的制裁。

美国国务院发言人在周二的例行简报会上告诉纽时记者，拜登政府知晓基辛格访华的计划。但发言人马修·米勒表示，基辛格“访华是自愿，而非代表美国政府行事”。

不过，米勒还是透露，基辛格以前曾告知美国官员自己与中国官员的交流内容，此次访问之后可能也会有类似的对话。

另一方面，中国国防部发布公告称，在与基辛格会晤期间，国防部长李尚福称希望美国能与中国共同推动“两国两军关系健康稳定发展”。

公告中表示，基辛格也称两国军方应该加强沟通。公告还称，基辛格说他此番访问是“作为中国的朋友而来”，美中双方应“消除误解、和平共存、避免对抗”。

截稿前，尚不清楚基辛格将在北京停留多久，也不知他会否同包括中国领导人习近平在内的其他官员会面。习近平与基辛格曾于2019年在北京会面，据中国官方新华社报道，当时习近平向基辛格表示，他希望基辛格“健康长寿，继续做中美关系的促进者和贡献者”。

长期以来，中国官媒一直对基辛格不吝溢美之词，尤其会借他之名来批判近年美国总统政府对华采取的更强硬立场。

路透社相关报道认为，今年5月刚庆祝百岁生辰的基辛格此次前往中国与高层会谈，凸显中美两国高层防务对话仍处于冰冻状态，而与此同时，东亚地区的军事活动却在不断加强。且一般认为，在拜登政府无意取消对李尚福制裁的情况下，中国不太可能同意中美防长举行会晤。

另据美国太平洋司令部联合情报中心前行动主任卡尔·舒斯特（Carl Schuster）指出，中方安排基辛格会晤的是中国的国防部长，而非中国外交部等其他部门的官员，而此时安排基辛格访问凸显出对美国加强在亚太地区军事部署、增加国防开支和向台湾出售武器等等的担忧。

“这发出这样的一个信号，强调了这样一个事实：他们担心（美国的）军事行为。” 舒斯特在接受美国之音采访时如是说道。

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