瑞士向台湾返款拉法叶舰非法会扣费

法国/瑞士/台湾/拉法叶舰案

台湾司法部今天报告说，台湾已从瑞士当局追回1.38亿美元的 "非法回扣"，这些回扣与1991年出售六艘法国护卫舰的合同有关，这一政治金融事件引发了丑闻，并导致法国、台湾和瑞士进行了多年的调查。

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据法新社今天报道称，该案其中一名中间人是台湾商人汪传浦Andrew Wang，已于 2015 年去世，他被指控在法国工业向台湾出售六艘拉法叶级护卫舰的 28 亿美元合同中收受贿赂。

台湾自 2001 年以来一直就这起贪污案寻求瑞士的司法协助，因为大部分非法所得都存入了瑞士银行账户。瑞士扣押了约 9 亿美元，并于 2005 年向台湾发送了与这些账户有关的文件。

台湾司法部在一份声明中说，瑞士当局于 7 月 11 日向台湾移交了 1.3804 亿美元，并称赞 "司法合作取得了历史性突破"。据台湾司法部称，瑞士在 2001 年至 2003 年期间冻结了王氏家族控制的 20 多个银行账户，并提出分享被扣押的资产。

台湾方面说，"由于瑞士在此案中提供了 20 多年的协助...... 台湾已同意在双边基础上与瑞士分享这些资产。

2005 年，瑞士扣押了约 9 亿美元，并将这些账户的相关文件移交给台湾。

1993 年，一名负责台湾海军采购的军官的尸体被发现漂浮在台湾东海岸附近的海面上，由此引发了该案腐败嫌疑。调查人员推测，海军采购的军官之所以被谋杀，是因为他即将揭露军队内部的腐败现象，包括该法国护卫舰事件。

2001 年，法国也启动了一项司法调查，指控台湾为护卫舰支付的大部分资金被用于向中国和法国的当地中介、政客和军官支付佣金。根据指控，其中一些佣金被用来贿赂其他主角。

2006 年，汪传浦及其妻子和四个孩子被指控在该事件中犯有贪污和洗钱罪。

该事件当时还导致中法关系恶化。

1993年丑闻爆发前不久，汪传浦携家人出逃，被台湾列入通缉名单。汪传浦于 2015 年在伦敦去世。他的家人仍在台湾的通缉名单上。

法新社说，这是继列支敦士登今年 2 月归还台湾 1100 万美元之后，台湾第二次从海外收到这笔钱的归还款。

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