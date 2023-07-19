路透：中国安全高官执掌安全公署预示强化控制

中国/香港/安全公署

中国任命一位国安部副部长掌控香港安全公署，引发关注。路透社引述外交官和分析人士，中国任命一名高级情报官员来管理香港的国家安全制度，突显了中国加强对香港控制的决心。

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59岁的董经纬是自北京于2020年在香港实施国家安全法以来，在香港被任命担任最高级别的中国安全官员。董经纬将加强对香港的安全监督。2019年，民主抗议活动给北京的共产党领导层带来了危机，香港的安全监督持续了数月。

根据国安法，香港安全公署拥有广泛的调查和监视权力，并享有城市法律的豁免权。该安全公署还负责监督“外国和国际组织”。

据官方媒体报道，董经纬曾任中国最强大的情报机构国家安全部副部长，其职责包括在中国抓捕外国间谍。

根据一份政府报告，董经纬在 2021 年的部委研讨会上表示，需要开展一场反间谍活动的“人民战争”，“不仅要抓间谍，还要抓捕与外国间谍机构勾结的内部叛徒”。

据外交官表示，商务部在打压中国一些外国尽职调查公司方面发挥了重要作用，这加剧了与美国的紧张关系。

路透社说，董经纬的任命正值香港准备通过一项名为“第 23 条”的新法律来加强中国国家安全制度，香港官员表示，该法律将涵盖间谍活动和叛国罪以及 2020 年立法中未涵盖的其他罪行。

去年7月，董经纬在一本专门介绍习近平主席法治思想的期刊上发表文章称，“西方势力”一直在香港煽动“颜色革命”，国安法对于恢复秩序至关重要。

一位亚洲特使表示：“任命董经纬这样一位实力雄厚的情报人物来负责香港事务有点令人意外。”“政府正试图表明它对国际业务开放，但这将令人不寒而栗，并对未来的运营环境提出新的问题。”

据该报道，美国和包括英国和澳大利亚在内的其他国家一直对 2020 年国家安全法持批评态度，该法是中国对香港民主反对派和香港的的自由进行更广泛镇压的一部分，而香港的自由模式在1997年回归中国时曾获得许诺在“一国两制”下 50 年不变受到保障。

中国和香港当局表示，这项国家安全法律对颠覆国家政权和与外国势力勾结等行为最高可判处终身监禁，它为香港经济成功带来了必要的稳定。

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