中国的首要称是阻止赖清德访美

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中国驻华盛顿大使警告，中国的“首要任务就”是阻止台湾副总统、总统竞选人赖清德下个月访问美国。路透社说，中国加大了针对赖清德此行中南美洲途径美国的警告力度。

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中国称“首要任务”是阻止台湾副总统下个月访美。赖清德在往返巴拉圭参加 8 月 15 日该国新总统就职典礼的途中在美国正式停留，这引起了北京方面的愤怒，北京将赖清德斥为分裂分子。而台湾将于明年一月举行总统和立法会选举，执政的民进党总统候选人赖清德在大多数民意调查中领先。

中国大使谢锋昨天稍晚在阿斯彭安全论坛上警告称，“台湾是中国的台湾”，中国希望和平“统一”，但台湾“分裂分子”正在推进他们的议程，并寻求美国的支持。谢锋称，“他们甚至不承认自己是中国人。所以这是他们走的一条非常危险的道路。”据谢锋说，台湾“分裂分子”的挑衅行为应该受到遏制。

据谢锋称，“现在中国的首要任务是阻止赖清德访问美国。此事件就像一头灰犀牛向我们发起攻击。”

据路透社说，“灰犀牛”事件是指非常明显但被忽视的威胁。

据台湾国防部今天报告，今天在台湾地区发现了22架中国战机，其中一些飞机越过了台湾海峡敏感的中线，同时有7艘中国军舰进行“战备巡逻”。

台湾总统蔡英文及台湾政府曾多次提出与中国进行对话，但遭到拒绝，因为北京将蔡政府视为分裂分子。蔡英文和赖清德坚持，只有台湾人民才能决定他们自己的未来。

美国驻台北最高外交官周三表示，中国没有理由对赖清德在美国过境采取“挑衅”行动，这种过境已经发生很多年了，而且是例行公事。

路透社称，时任美国众议院议长南希·佩洛西 (Nancy Pelosi) 去年8 月访问台湾，以及台湾总统蔡英文 (Tsai Ingwen) 过境美国与现任美国众议院议长凯文·麦卡锡 (Kevin McCarthy) 会面，都激怒了中国，中国在 8 月和 4 月在台湾周围举行了大规模的军演。

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