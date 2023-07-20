乌克兰副部长罕见访问北京 此刻中国领事馆微妙被中击引关注

中国/乌克兰

乌克兰经济副部长周四20日在北京与中国商务部副部长举行会谈，这是自2019年以来乌克兰政府官员首次对中国进行“高层”访问。路透社说，与此同时，北京与莫斯科声称建立了“无限制”伙伴关系。消息没有提及，乌克兰经济部副部长是否受邀前往北京访问。

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一位知情人士20日告诉路透社，乌克兰副部长塔拉斯·卡奇卡和中国副部长令吉之间的会面于北京时间周四上午举行。

但北京时间周四下午，敖德萨州长发出的一份电报群消息称，中国驻敖德萨总领事馆大楼在基辅时间周三深夜的俄罗斯袭击中受损。

路透社说，目前尚不清楚敖德萨袭击事件是在乌克兰与中国官员们在北京会面之前还是之后发生的。

北京时间周四下午，中国商务部发布的会议纪要显示，中国官方表示，中方愿扩大从乌克兰进口优质产品，并与乌方共同努力，积极发展两国互利的双边经贸合作。声明称，中方愿“在两国投资促进机构之间建立合作关系，不断拓展贸易投资合作空间”。

据中国商务部介绍，卡奇卡表示，乌克兰希望扩大对华农产品出口。卡奇卡还表示，乌方将加大力度保护在乌中资企业的安全。卡奇卡称，“我们愿与中方共同努力，推动两国经贸关系健康可持续发展。”

一位知情人士告诉路透社，卡奇卡周三抵达北京，预计周五离开。根据乌克兰大使馆官方网站上的访问日程，乌克兰高级官员上一次对中国进行高层访问是在2019年。

此次访问之前，乌克兰新任大使、前乌克兰战略工业部长帕夫洛·里亚比金 (Pavlo Riabikin) 抵达，他于上个月开始就职，填补了自他的前任于 2021 年 2 月去世以来一直空缺的职位。

此前，俄罗斯周一决定退出联合国支持的谷物出口协议。

路透社指出，2022 年 2 月，就在俄罗斯入侵乌克兰的前几天，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平宣布建立“无上限”伙伴关系。

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