习近平会见被中国誉为“传奇外交家”基辛格

中美关系

法新社报道，中国国家主席习近平周四7月20日会见了美国前国务卿亨利-基辛格。基辛格被中国国家媒体誉为 "传奇外交家"，在上个世纪七十年代拉近了中美关系。近期来，美国政府官员开展一系列对华访问，但此次会晤却显出美中关系仍处于低谷。

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报道称，习近平称基辛格为“老朋友”，据中国官媒央视报导，习近平在钓鱼台国宾馆会见了基辛格。

习近平表示，基辛格刚过百岁生日，访问中国已经一百多次，两个“一百”加在一起，使得这次访问中国具有特殊意义。

习近平说：“52年前，中美两国处在一个关键转折点，毛泽东主席、周恩来总理同尼克松总统和你本人以卓越的战略眼光，作出中美合作的正确抉择，开启了中美关系正常化进程，既造福了两国，也改变了世界。”

习近平续称，中国人重情讲义，我们不会忘记老朋友，不会忘记基辛格为推动中美关系发展、增进中美两国人民友谊作出的历史性贡献。

按照中国官媒报导，基辛格回应，很荣幸能访问中国，他说：“很感谢中方将这次会见安排在钓鱼台国宾馆5号楼，这也是我首次见到中国领导人的地方。”

基辛格并指，美中两个国家之间的关系关乎世界和平和人类社会的进步。

一天前，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅也会见了这位年已百岁的中国的“老朋友”，称赞他为美中关系破冰发展作出过“历史性贡献”，并呼吁用“基辛格式的外交智慧”化解目前两国关系遭遇的僵局与困境。

分析认为，可能正因为中美两国官方关系紧张，北京当局才请出了这位早已远离政坛的老者但被认为经常为中国说话的前美国高级官员，并通过他的口说出中国一直在说和想说的话。

美国国务院周二表示，已经注意到基辛格对北京的访问，但是他并不代表美国政府。去年，基辛格曾抱怨说，拜登上任总统后一直未邀请他去白宫。他还批评拜登政府的对华政策过于对抗性，对此，美国政界和学界人士大多却认为，美中之间冲突的根源不在美国，而在中国。

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