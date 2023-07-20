俄军轰炸或击中中国领事馆 乌克兰议员敦促中国表态

俄罗斯/乌克兰/中国

俄罗斯连日轰炸乌克兰敖德萨，但也波及中国领事馆。乌克兰议员发声催中国表态，并说：看北京会怎么说。

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据自由时报今天报道称，俄罗斯自克里米亚大桥再度被炸后，这三天连日砲轰乌克兰南部敖德萨，不过，俄军的狂轰猛炸似乎害到“好朋友”。敖德萨州长20日指出，中国驻敖德萨领事馆在俄方攻击中受损。乌国国会议员说，“看北京会怎么说”。

中国迄今拒绝谴责俄罗斯侵略乌克兰，中国国家主席习近平多次赞扬与俄国和俄国总统普京之间的友好关系。

乌克兰国会议员奥列克西（Oleksiy Goncharenko）证实中国领事馆受损，他发文写道，“中国领事馆在敖德萨这场导弹攻击后受损，非常微妙，北京在这件事上会说什么呢？”

该报道称，据他贴出照片指出，“中国驻敖德萨领事馆现在看起来像这样，你可以看见窗户玻璃破了，但是我们看不到建筑面对港口那一面的情况，所以有可能建筑物受损更严重”。

俄罗斯没有提及轰炸伤及中国领事馆。俄罗斯军方20日稍晚辩护说，俄军精准瞄准打击乌克兰在敖德萨藏匿无人机库房，战果辉煌。

与此同时，乌克兰一名副部长罕见访问中国，与中国商务副部长会谈。

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