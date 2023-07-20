博雷利称冀夏末访华 此前原定两个行程皆因他自己与秦刚“病了”取消

欧盟/中国/博雷利/秦刚

欧洲外交负责人博雷利的中国之行已被两次推迟，他今天表示希望能"在夏季之后"访问中国。法新社说，欧洲联盟希望在不与美国结盟的情况下，找到自己对中国的经济定位。

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博雷利今年原定于 4 月中旬的首次访问中国因博雷利自己被检测患染了新冠病毒，他的新冠病毒检测当时呈阳性而宣告推迟访问行程。

第二次的访问原定于 7 月，但在应动身前最后一刻被中国政府取消。中国方面没有给予取消的解释。稍后，有消息称是因为中国外长病了。中国官方公告由中国外交最高负责人王毅替代秦刚出访。但一些消息称秦刚也患染新冠病毒。此后，关于秦刚的消息多出了生病以外的说法。中国官方至此没有给出解释。

法新社今天称博雷利稍晚访问中国计划时，没有提及中国方面是否协调了博雷利的访华日程。该消息也没有提及博雷利将在中国访问的计划安排。

据法新社说，博雷利是周四在布鲁塞尔举行的欧盟 27 国外长会议开始时说的，他称他希望对中国的访问在已两次取消后能在夏季后不久成行。

欧盟外长会议今天将讨论欧盟委员会 6 月提出的战略，以更果断地应对欧盟经济安全面临的风险，而中国正处于欧盟讨论的焦点问题上。

法新社说，布鲁塞尔希望在不与华盛顿结盟的情况下，找到自己对北京的经济定位。

据博雷利指出，"经济安全不仅仅是一个技术问题。我们将研究哪些经济与技术会使我们处于依赖的地位，而所有这些都会对欧盟的外交政策产生影响。

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