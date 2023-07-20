外媒不屈不挠“妄议”秦刚下落 中国热搜每日也38万 路透社说疑虑加深

中国/秦刚

路透社今天讲故事说，在本月举行东盟外长会议的前几天，中国告诉东道主印度尼西亚，由于“意外情况”，中国将更换代表，由王毅替代秦刚与会，引发雅加达赶紧调整参加者的衬衫这一传统礼服的尺寸。路透社提及秦刚比王毅高大。

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但这件彩色蜡染上衣的接收者原本是中国外交部长秦刚，可是他已经近一个月没有露面，并且将至少缺席下周在南非举行的另一场重要会议，即金砖会议。路透社坚持说，中国外长持续缺席，使疑虑加深。

此后，中国政府表示秦刚因未具体说明的健康原因而休假，但由于这些评论和其他评论被从官方记录中删除，并且在官方媒体上也没有出现，因此在这个以领导人私生活不透明而闻名的国家，各种猜测开始蔓延。

信息真空加深了一些外交官和观察人士对中国秘密决策的怀疑，而此时中国正寻求在因新冠肺炎导致的多年孤立后重新与世界接触。

华盛顿史汀生中心中国项目主任孙云表示，“秦刚的失踪确实给北京决策的一致性、稳定性和可信度带来了很大的不确定性和混乱。”该学者称，“如果一名副国家级领导人在没有太多解释的情况下就消失，人们会发现很难信任和依赖任何中国领导人或官员及其立场。”

在周四的外交部每日新闻发布会上，当被问及秦刚的状况以及何时返回岗位时，发言人毛宁说：“我没有任何信息可以回答你的问题。”

中国周三表示，王毅，这位比秦更瘦、更矮的前任，在雅加达穿着这件快速调整的会服，也将代表中国出席7月24日至25日在约翰内斯堡举行的金砖国家会议。

除了雅加达的缺席（熟悉计划​​的消息人士以匿名方式向路透社透露了细节）之外，秦刚从外交舞台上的消失也引发了其他活动的日程安排问题。

熟悉计划的消息人士告诉路透社，英国尚未确定英国外交部长访华的日期，此次访问预计最早将于本月进行，被视为对于修复动荡的英国与中国关系至关重要。

与此同时，一位欧盟高级官员表示，欧盟最高外交官博雷利(Josep Borrell)的访问在本月最后一刻被搁置，现在要到秋天才会进行。

这位官员表示，目前还不清楚博雷利是否会按照最初计划与秦刚会面。

据澳大利亚国立大学政治学家宋文迪表示，长期缺席将“让其他寻求与中国建立沟通渠道的国家感到困惑”。他表示，“可预测性和透明度对于规范对话和建立信任至关重要，两者都是持续合作的关键要素。”

路透社说，秦刚被认为是中国政坛的一颗冉冉升起的新星。这位国家主席习近平的前助手在担任驻美国大使不到两年后于12月被任命为外交部长。自担任外交部长一职以来，他在引导不稳定的中美关系方面发挥了突出作用， 6月在北京会见了国务卿布林肯，这是这位美国高级外交官五年来首次访华。

但秦刚最后一次公开露面是在 6 月 25 日会见来访的俄罗斯、斯里兰卡和越南官员。

然后秦刚就消失了。

除了 7 月 11 日关于秦刚健康状况的简短评论外，中国外交部拒绝提供任何进一步信息，在每日简报中拒绝记者提问，并在官方记录中省略了包括最初秦刚健康提问在内的交流内容。

微信消息应用程序上分享的提及秦刚的文章的评论已被禁用，路透社的搜索发现官方媒体最近没有提及秦刚。

但人们并不缺乏兴趣。

平台数据显示，过去一周，百度搜索引擎上“秦刚”的搜索量增长了28倍，达到每天超过38万次。

秦刚的缺席也在外交界引起广泛讨论，一些人表示这是中国缺乏透明度的又一个例子。

近几个月来，在中国广泛的国家安全行动中，学术期刊、公司注册和经济指标等信息的获取受到限制，这让外国政府和投资者感到不安。一些外交官甚至开始猜测谁可能取代秦刚，其中三人告诉路透社，外交部高级副部长马朝旭可能是候选人。

59岁的马朝旭获得了伦敦经济学院硕士学位，并曾担任驻联合国大使，但他并不像秦刚和王毅那样一个粗鲁的“战狼”外交官。

路透社说，目前，还没有任何迹象表明这一情况会立即明朗。周三，在美国阿斯彭安全会议上，秦刚的继任者，驻美大使谢锋被问及秦刚的下落。谢锋称，“外交部发言人已经向媒体介绍了此事。谢谢大家的关心。”谢锋说完，然后也和观众一起笑了起来。

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