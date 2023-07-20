王沪宁地位角色愈趋重要

中国/王沪宁

中央社今天引述港媒称，中国全国政协本周一召开的例行会议，格局较以往大大提高，今天有分析指这与政协主席王沪宁身兼中央深改委副主任兼办公室主任的身份有关，也反映出政协扮演着政策改革的新角色。

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该报道引述香港明报分析文章称，中国政协会议规格提升而显示王沪宁角色重要。该文认为，过去5年，每季经济数据公布后，全国政协都要召开座谈会，由政协的经济专家发表意见，这也符合政协“协商议政”的功能定位。不过，与以往比较，这次例行会议的规格大大提高，联系到全国政协正、副主席在新一届中央全面深化改革委员会（中央深改委）所扮演的角色，全国政协似正扮演“改革政策设计院”的新角色。

文章表示，以往全国政协的季度宏观经济分析会通常由一名副主席主持，另有一、两名副主席出席，但周一的座谈会由本身是中央政治局常委的王沪宁亲自出席，政治局委员兼全国政协副主席石泰峰主持，另有7名副主席出席。王沪宁谈话时说，要“把思想和行动统一到中共中央对经济形势的分析判断和对经济工作的决策部署上来，以更加坚定的信心决心推动经济持续健康发展……。”

据文章指出，王沪宁以这种语气谈论经济形势，与其政协主席身份有落差，却符合其中央深改委副主任兼办公室主任的身分。

中央深改委的主任由中共总书记、国家主席兼任，19届中央深改委3名副主任是时任总理李克强、时任中央书记处常务书记王沪宁及时任常务副总理韩正；20大后，新一届中央深改委主任未变，3名副主任则是总理李强、全国政协主席王沪宁、中央书记处常务书记蔡奇。换言之，全国政协主席取代了常务副总理在中央深改办的位置。

该文章指出，王沪宁的中央深改办主任职务一直未变，显示中共中央仍需要其在政策设计协调工作上的特长。而王沪宁的长期副手─中央深改办常务副主任穆虹，在今年两会换届时更上层楼，从国家发展和改革委员会副主任变成全国政协副主席，继续辅佐王沪宁，令全国政协变相成为“中央政策设计院”。

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