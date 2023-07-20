美专家：秦刚缺席“不会大幅改变美中外交基调或实质内容”

秦刚行踪成谜效应

华尔街日报7月20日报道称，围绕中国领导人习近平钦点的外交部长秦刚的行踪，外界的猜测愈演愈烈。这种不确定性正值中美这两个世界大国试图重启双方之间高层交往的脆弱时刻。在最近出任中国外长之前，秦刚的职务是中国驻美大使。尽管，他从公众视野中消失，但中国政府向华盛顿方面保证，最近中美高层接触的解冻将继续下去。

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这篇由Lingling Wei署名报道直陈，中国外长秦刚已有三周多没有公开露面，他缺席了重要的外交活动，好比在上周于印尼举行的东盟外长会议上，秦刚的缺席尤为引人注目，他原定在此次会议期间与美国国务卿布林肯会面。结果变成王毅代替秦刚出席了此次会议。

据知情人士表示，王毅告诉布林肯，秦刚缺席是因为“健康原因”；这与中国外交部的公开解释一致。王毅对布林肯长确认，中方将与美方保持畅通的沟通渠道。

华日报道提到，布林肯在上个月访华时曾邀请秦刚访美，秦刚接受了这一邀请，但秦刚与布林肯会面的具体日期则未公布。

周一，美国国务院发言人米勒在被问及秦刚缺席东盟外长会议时称，布林肯在与王毅会晤时“表达了希望早日见到秦刚的良好愿望”。

中国外交部在回复记者的置评请求时仅表示，中国的外交活动正在稳步推进。

围绕秦刚消失的传言不断，中国驻美大使谢锋19日在出席一个论坛时选择回避。当被问及正在北京访问的美国前国务卿基辛格是否会与秦刚会面时，谢锋表示，让我们拭目以待。当记者再次追问有关秦刚的情况时，谢锋称，中国外交部已就此向媒体作出过答复。他表示，谢谢你们的关心。

报道回顾，秦刚最后一次露面是在6月25日，当时他会见了越南和斯里兰卡的外长以及俄罗斯副外长鲁登科，在那不久前，俄罗斯刚发生了瓦格纳兵变。秦刚原定于7月10日在北京会见欧盟外交政策负责人博雷利，但中国政府提前5天无故取消了博雷利的访华计划。

7月初，在美国财长耶伦于访京期间，秦刚也没有与耶伦会晤。此外，他还缺席了与美国总统气候特使克里的会晤。

秦刚“不见了”引发中国治理的新疑问

报道认为，秦刚从公开场合消失，这引发了人们对越来越不透明的中国治理的新疑问。

秦刚被认为是习近平的亲信，不到两年的时间，他从中国驻美大使晋升为外交部长，在一个传统上重视经验及政治人脉的体制中，这样的晋升速度相当不同寻常。

去年年底，习近平打破常规开启其作为最高领导人的第三个任期时，一位知情人士说，习近平特别看重秦刚在担任驻美大使期间“很好地阐述中方立场”的能力。

报道强调出，秦刚与习近平的密切关系使他的缺席更加耐人寻味。信息空白在社交媒体引发了疯狂猜测，包括婚外情的可能性。

中国外交部7月11日首次提到秦刚未出现在公开场合一事，当时外交部在例行记者会上表示，秦刚因“健康原因”不会出席上周在雅加达举行的国际外长会议，但未透露细节。自那以后，中国外交部发言人一直回避有关秦刚的问题，最近在例行记者会的文字记录中也未提及这位外长。

另按华日中国分社副社长Josh Chin认为，在不透明的中国体制中，如果高级官员在公共视线中消失，官方通常以“健康原因”作出解释。党内人士表示，这种解释往往是真实的，但有时也会被用来掩盖政治问题。

例如2012年2月重庆市前公安局长王立军失踪时，市政府称他因长期超负荷工作，精神高度紧张，正在接受“休假式治疗”。实际上，王立军当时已逃往位于附近城市成都的美国领事馆寻求庇护。

曾在前美国总统奥巴马政府时期担任国家安全委员会中国和亚洲问题顾问的何瑞恩（Ryan Hass）说，秦刚的消失让人联想到“影射中国官僚政治的鸭子游泳画面——水面上气定神闲、水面下双腿紧蹬”。

报道最后引述现为华盛顿智库布鲁金斯学会中国中心主任的何瑞恩分析说，秦刚的缺席“不会大幅改变美中外交交流的基调或实质内容”。因为，中国外交部长的职责是阐述和执行中国的对外政策，并非这些政策的唯一制定者。

（华尔街日报报道全文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%A7%A6%E5%88%9A%E4%B8%8B%E8%90%BD%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%8C%9C%E6%B5%8B%E4%B9%8B%E9%99%85-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AF%95%E5%9B%BE%E5%90%91%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E8%AF%81%E8%BF%9B%E4%B8%80%E6%AD%A5%E6%8E%A5%E8%A7%A6-fd060ce4）

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