美国暂停资助中国武汉病毒所

美国/中国/武汉病毒研究所

美国已暂停对武汉病毒研究所的资助，中国的这家病毒研究实验室是关于新冠病毒起源辩论的中心，新冠病毒已在全球造成近700万人死亡。

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据美国之音今天报道称，美国暂停资助中国武汉病毒所实验室。自 2020 年以来，该实验室就没有获得任何美国的资助。但几个月来，美国卫生与公众服务部一直在审查该实验室的运营，得出的结论是该研究所 “不符合联邦法规，目前已不能担负责任”。

切断资金供应是由于对该实验室违反国立卫生研究院生物安全协议引发担忧，而该实验室“未能提供美国国立卫生研究院所要求的研究的证明文件。”

据该报道，武汉的这家实验室处于新冠病毒起源理论争论的中心，有一种理论认为新冠病毒于2019年底从该实验室逃逸而引发了全球大流行。该病毒最初是在武汉发现的，一些科学家认为该病毒是由动物传播给人类 的，很有可能来自当地的一家海鲜批发市场。

美国之音称，美国情报界尚未就该病毒的起源得出结论。

该武汉研究所的研究人员一再否认他们的工作与冠状病毒爆发有关，但是中国阻止了国际科学家对该设施及其运营进行广泛的检查。

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