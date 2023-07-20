美国要调查在中国高科技投资的美国公司

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美国国会对加州风险投资公司，专门从事人工智能（AI）公司、半导体和电子、量子计算机公司在中国公司的投资展开调查。

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据法新社说，这些调查涉及美国公司纪源资本（GGV Capital）、金沙江创投（GSR Ventures）、高通创投（Qualcomm Venture）和华登国际（Walden International），周三晚间美国众议院委员会专门针对中国发表的一份声明指出，该委员会希望详细了解这些公司在中国投资实际情况。

该委员会主席、共和党人迈克·加拉格尔 (Mike Gallagher) 表示：“这些公司已向专门从事人工智能和半导体的中国公司投资了数百万美元。” 据他说：“我们必须对中国战略领域的投资加注关心，因为我们知道中国的公司被利用于军事和监视需求。”

据该委员会认为，对中国公司的投资实际上是参与了中共的侵犯人权行为，而量子计算或半导体制造领域的进步将直接使中国军方受益。美国国会的声明称，总部位于加州的纪源资本投资了中国人工智能公司旷视科技，该公司“积极支持”中国对维吾尔少数民族的监控工作。

同样总部位于加州的金沙江创投是 2015 年至 2021 年间投资中国人工智能企业的主要美国投资者之一，而美国数字巨头高通旗下的投资部门高通创投则投资了一家中国自动驾驶汽车制造商。

据该委员会称，华登国际同期在人工智能方面的投资至少有 39% 流向了中国公司，其中包括云天励飞。

该委员会称，该公司已被商务部列入参与中国维吾尔少数民族政府监控的实体名单。

据民主党议员、该委员会成员拉贾·克里希纳莫蒂（Raja Krishnamoorthi）坚称，“美国人民不希望他们的金钱和专业知识被用来支持中共的技术进步，这可能会危及我们的国家安全或美国价值观。”

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