英国军情六处负责人罕见直指中国是俄罗斯入侵乌克兰的“同谋”

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英国军情六处负责人告诉《政治》杂志，中国是俄罗斯入侵乌克兰的“同谋”。英国军情六处官员透露，北京现在是英国间谍部门的主要关注点，重要性领先于俄罗斯或其他任何地方。

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据《政治》POLITICO周三报道称，英国秘密情报局（军情六处）负责人在布拉格《政治》报主办的一次罕见的公开露面中指控表示，中国绝对是俄罗斯入侵乌克兰的同谋。

理查德·摩尔（在情报界被称为“C”）还指责中国为缅甸军政府的残暴行动提供了便利，并警告说中国的“数据陷阱”和技术进步对其他国家构成威胁。他说军情六处现在投入更多资源来应对中国问题。

理查德·摩尔指控说，“当普京入侵乌克兰时，中国非常明确地支持俄罗斯，。摩尔告诉《政治》执行编辑安妮·麦克埃尔沃伊称，“中国在外交上完全支持俄罗斯，中国在联合国的关键投票中投了弃权票，他们绝对重复了所有俄罗斯的叙述话语，特别是在非洲和拉丁美洲等地，指责北约等。”

但这种支持是以普京在俄罗斯的统治和威望为代价的。据他说：“我知道许多俄罗斯人对此深感不安，可能发生的情况是，中国与俄罗斯之间的力量平衡已经发生了变化。” “看着他们，很难不认识到一个人现在非常屈服于另一个人。”

据POLITICO称，中国为乌克兰提出了一项广受质疑的“和平计划”，中国并经常声称自己是俄乌战争冲突中的中立方。

据理查德·摩尔，从 20 世纪 70 年代末到大约十年前，中国领导人将国家的外交政策描述为应该“韬光养晦”。但在中国国家主席习近平的领导下，北京放弃了这种谨慎，在国外变得越来越咄咄逼人，同时在国内加大了镇压力度。

理查德·摩尔称，“我们现在向中国投入的资源比其他任何地方都多，”摩尔周三告诉《政治》杂志。“中国情报机构的资源和规模巨大，并且大量部署在海外。”

他警告说，中国为其他国家设置了“数据陷阱”，削弱了它们的主权并增加了它们的脆弱性，在新冠病毒疫情大流行期间，北京要求各国分享疫苗接种数据，作为接受中国疫苗的条件。

摩尔表示：“任何交易中的这种情况都应该敲响警钟。”他还指出，中国不受限制地获取国内海量数据，以及非法“获取”国外数据的做法，使其在发展人工智能方面具有一定优势。

他说：“中国当局并没有受到个人隐私或个人数据安全问题的严重困扰，他们的重点是控制信息并防止令人难以忽视的真相被揭露。”

但理查德·摩尔说：“我的军队与我们的盟友一起，打算赢得这场掌握人工智能的道德和安全使用的竞赛。”

他说，除了支持俄罗斯对乌克兰的战争外，中国还在世界各地支持伊朗和缅甸等几个令人厌恶和腐败的独裁政权。理查德·摩尔称，“在缅甸，看到这个美好国家所发生的事情令人震惊……情况非常非常悲惨的。我担心中国确实有责任，因为他们是缅甸政权最重要的支持者，如果没有得到这种支持，很难看到缅甸当局能够以目前的方式运作。”

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