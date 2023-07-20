调查：华人爱「祖国」比例在美国亚裔人中最低 论者指「大外宣」失效

美国/海外华人

一项调查显示，美国七大类亚裔人士中，大部分都对自己原来所属国家有好感，惟中国例外，只有41%受访华人对中国有好感；此外，只有16%受访的在美华人愿意移回祖国，是受访族群中比例最低的，意味比例较在美台湾人愿意移返台湾的更低。时事评论员吴志森认为，调查结果反映中国花费数以亿元计的「大外宣」失败，连「自己人」也骗不了。

资料图片：美国皮尤研究中心 (Pew Research Center)去年7月至今年1月访问了当地7006名本身是中国丶印度丶日本丶菲律宾丶南韩丶台湾及越南的人士，只有41%受访华人对中国有好感.

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美国着名民意调查公司皮尤研究中心 (Pew Research Center)去年7月至今年1月访问了当地7006名本身是中国丶印度丶日本丶菲律宾丶南韩丶台湾及越南的人士，代表了81%的在美亚裔人士，但调查未有交代中国人是否包括香港人。

根据皮尤在当地时间周三(19日)发布的全国多语言调查结果(https://www.pewresearch.org/race-ethnicity/2023/07/19/most-asian-americans-view-their-ancestral-homelands-favorably-except-chinese-americans/) 显示，78%受访亚裔人士对美国有好感 (favorable view)，但大部分人对中国持负面意见，只有两成受访者对中国有好感，52%不喜欢中国，而无特别意见的则有26%。

亚裔人亦较多信美国将来是经济强国

调查又发现，53%受访亚裔人士认为美国在未来十年仍会是世界经济大国，认为中国在未来十年会成经济大国的，只有36%；认为是日本和印度的比例则更少。中心表示，这意见与该中心3月时发表的美国公众民意调查相若，当时的结果显示，认为美国和中国是经济大国的比例分别是 48%和 38%。

当被问及对自己祖国的感觉时，大部分亚裔人士都有好感，当中以台湾人和日本人的比例最高，有九成；其之是祖籍南韩丶印度及菲律宾的人，而越南人则过半；不过，中国人是惟一对自己祖国持否定态度多於有好感的国籍人士。根据调查结果，只有41%受访中国人对中国有好感，有负面感觉的比例高达35%，没有特别意见的，有22%。

在美中国人对台湾有好感比例高於中国

值得注意的是，在海峡两岸关系紧张之际，更多在美国的中国人对台湾有好感，比例达62%，而表示对中国有好感的在美中国人，比率只有41%。当中，移民来美的中国人比在美国出生的中国人对中国有好感的比例较高，比例是45%对25%。

当被问及是否愿意返回自己祖国时，四分之三受访亚裔人士均表示不愿意，愿意的只有26%；移民美国时间越长的人，愿意返回故土的比例越低；若是在美国出生的话，比例又再低一点。

若以各个族群分，中国人是最不愿意返回故土的，只有16%受访中国人愿意返回中国，而愿意返回印度的受访印度人则有33%，是七大受访亚裔籍人士中比例最高的。调查没有公布台湾人愿意返回台湾的比例，低由於中国人的比例是最低的，可以推断，台湾人愿意返回故土的比例高於中国大陆人。

评论：调查结果「羞家」

时事评论员吴志森在网上节目中指出，调查结果可说是「辱华」丶「羞家」。中国声称大国崛起丶「东升西降」，又花费巨资进行「大外宣」，出现这样的结果可反证「大外宣」失效，骗不了人。他解释，若中国真的好，便不会有那麽多人移民，大陆移民就是觉得中国不行，认为中国没前途，情况与香港人现时外移相若，包括中国官员，正如顺口溜所说：「反美是工作，留美是生活」。

他又说，结果亦反映「战狼外交」不得人心，试问「有无人对恶人有好感？」另外，他指出，从调查结果看来，身在外国的中国「小粉红」只属少数，占当地华人比例不多。

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