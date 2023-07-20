韩前政府被曝隐瞒萨德无害报告和对华谨遵“三不一限”

韩国/中国/萨德

韩国政府曾在前总统文在寅执政时期接到有关“萨德”（THAAD，末端高空区域防御系统）雷达对人体无害的报告，但不予公开，且隐瞒公众对华许诺“三不一限”。“三不一限”包括中国要求的不加入美国飞弹防御系统（MD）、不追加部署终端高空防卫系统（THAAD，又称萨德反导弹系统）、不推进韩美日军事同盟，并限制韩国运用部署在驻韩美军基地的萨德系统。

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韩联社今天引据韩国国会国防委员会国民力量党籍议员申源湜办公室20日披露的信息，国防部于2021年6月28日向原总统府青瓦台市民社会首秘室提交《星州基地相关情况报告》。报告显示，2017年的小规模环评和2021年以前的多次电磁波测量都证明“萨德”雷达对人体的影响微乎其微，但文在寅政府未将其用于说服反萨团体和星州民众。

国防部向申源湜办公室提交的2019年12月定稿的《关于环评评估协商会议组建时间的课长级磋商结果》中写道，如果推进正式部署“萨德”所需的环评程序，中方会将其视为撕毁“现有协议”并强烈反对，并注明“韩中现有约定：三不协议，2017年10月”。这可能指代时任国家安保室第二次长南官杓2017年会见中国外长助理孔铉佑时双方达成的磋商结果。但南官杓2020年出席国会国政监查会时否认向中方作出承诺或双方达成协议。

据该报道，国防部2020年7月的《星州基地环评推进计划报告》也写明，中国的立场是维持两国达成的“三不一限”协议。申源湜指出文在寅政府内部奉行“三不一限”，但文在寅政府官员却对国会和国民说谎。

该报道没有提及是否会问责文在寅前政府。

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