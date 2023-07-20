香警带走因国安法被通缉的海外活动人士家属

中国/香港

香港国安警察于7月20日逮捕被通缉的海外活动人士家属，包括前立法会议员郭荣铿家人。美国、英国和澳大利亚本此前谴责香港警方用悬奖方式来获得流亡国外民主活动人士消息。

广告 继续浏览后续

香港国安警察周四带走了四人，包括民主活动人士郭荣铿的兄弟，在本月初香港国家安全处以危害国家安全等罪名通缉罗冠聪等8名海外港人，近日来香港国安警察调查他们在港的家人。

从本月初开始，香港国安处宣布通缉8名海外港人，指他们涉嫌违反香港国安法，罪名包括危害国家安全和煽动分裂国家等。

随后香港国家安全警察已先后带走前众志创党主席罗冠聪、前职工会联盟总干事蒙兆达和前立法会议员郭荣铿的家人进行问话和调查，随后他们都已获释。

两周前，香港警方承诺悬赏 100 万港元约11万7千欧元，悬赏提供线索来逮捕这 8 名逃离香港的活动人士，他们被指控勾结外国势力危害国家安全，可能被判处无期徒刑。

美国、英国和澳大利亚本周一谴责香港警方用悬奖方式来获得流亡国外民主活动人士消息。

分析指出香港国安警继续对被通缉的海外活动人士的家人进行恐吓，目的是为了制造恐吓气氛和寒蝉效应，要让在海外的活动人士噤声。

自从2020年6月30日香港开始推行“港版国安法”，压制言论自由，迫使一些民主派人士流亡海外。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅