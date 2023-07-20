38岁解放军“AI天才科学家”中共党庆当天疑遭暗杀 官方仍报意外车祸

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中国解放军一名精通AI（人工智能）与国防科技而被誉为解放军“天才科学家”、“军用AI第一把交椅”的学者冯旸赫惊传遭遇不测，在今年7月1日中共党庆当天因“执行重大任务”时发生车祸惨死，享年38岁。中国官方也证实这项消息，声称这场意外事故将重创解放军指挥控制系统研发，却遭许多中国网友质疑，冯旸赫可能是被暗杀，而非死于意外事故。

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据新头壳引述消息报道称，38岁解放军“AI天才科学家”中共党庆当天疑遭暗杀，但官方称车祸意外。该报综合中媒消息，“中国人工智能（人工智能）学会”11日于官方微信公众号发布讣告指称，冯旸赫于7月1日中国共产党党庆当天凌晨2点35分执行重大任务途中在北京不幸去世，享年38岁。

另据中国官方消息指出，冯旸赫是在北京出席一场重要会议后，其乘坐的军方专用小轿车和另一水泥大卡车发生严重撞击，才令冯旸赫因此当场丧命。

报导提到，冯旸赫是解放军系统精心培养的中生代人才，他在中国国防体系内求学、升职，曾在2011年至2013年被派到美国哈佛大学和爱荷华大学进修，甚至兼任助理研究。生前主攻人工智能领域，包括智慧博弈、智慧规划、深度学习等等，他还设计一套名为“战颅”的电脑兵棋系统，针对过去的体系进行创新，“辗压”其他电脑兵棋系统，为解放军最先进的主流兵棋推演系统。

该报指，由于这起事故是继中国解放军“火箭军”副总司令吴国华本月9日传出“脑溢血猝死”、中国国务委员兼外交部长秦刚6月25日出席公开场合后销声匿迹，中国解放军再次传出有高级别军官出现不明失踪或因意外死亡的消息，冯旸赫的死讯也在中国各大社群平台引起激烈议论与揣测。

据新头壳，许多中国网友质疑，这起事故并不是单纯的车祸事件，因为过去北京市从未发生过这么重大的车祸，且当天适逢中国共产党的102周年党庆，怀疑冯旸赫是被针对锁定才因此遭到“暗杀”。

不过，消息没有提及怀疑是暗杀主张的舆论，是否怀疑有所指。

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