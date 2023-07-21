中国开钻1万米深井寻找天然气

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中国石油天然气集团主导于7月20日首次在四川开钻设计为10520米的深井，寻找天然气和油页岩，显示中国为能源独立做努力。

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中国石油天然气集团主导于7月20日开始在四川开钻设计为10520米的深井，这个被命名为“深地川科1井”，也是继塔里木盆地“深地塔科1井”后中国开钻的第二口万米深井，寻找天然气和油页岩，显示中国满足国内能源需求进行努力。

这个设计超过1万米的深井位于四川盆地西北部。

彭博社消息指出中国四川拥有大量油页岩，不过中国石油天然气集团此前缺乏相关的工程技术和装备，还没有充分开发这些资源，而且由于四川多山，地下地质条件复杂，给钻井带来高难度。

两个月前中国石油天然气集团在新疆的塔里木盆地开钻“深地塔科1井”，首次进行深井钻探技术尝试。

分析指出多年来，中国政府一直向中国的能源公司施加压力，要求这些企业增加国内能源产量，以便加强中国国内的能源供应安全。随着爆发乌克兰战争，加剧了地缘政治冲突，特别是电力短缺和世界能源价格波动给中国经济发展带来压力。

目前中国在四川的这个“深地川科1井”属于有记录伊朗最深的天然气油井，比最深的石油井要浅。

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