中国/黑客组织

西方情报机构和网络安全组织指责中国黑客团队在世界各地进行数字入侵活动，目标包括从政府和军事组织到企业和媒体集团等各个方面。国际网络安全公司认为，其中许多组织都得到了中国政府的支持。中国驻华盛顿大使馆在一份声明中表示，确定网络攻击的来源很复杂，并警告不要进行“毫无根据的猜测和指控”。

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中国的组织被指控对美国和其他国家进行黑客攻击。中国当局一贯否认任何形式的国家支持的黑客攻击，称中国本身就是网络攻击的频繁目标。北京谴责美国其实是“黑客帝国”。

路透社撰文介绍这方面的情况称，最近确定的一些中国黑客团队是：STORM-0558。

微软(MSFT.O)和美国官员表示，自 5 月份以来，中国黑客秘密访问了大约 25 个组织的电子邮件帐户，其中包括美国政府机构。据《华尔街日报》周四报道，其中包括美国商务部长吉娜·雷蒙多以及美国驻华特使尼古拉斯·伯恩斯和负责东亚事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克的账目。

据微软说，一名绰号为 Storm-0558 的中国黑客盗用了该公司的一个数字密钥，并利用其代码中的缺陷窃取了电子邮件。

“伏特台风”

西方情报机构和微软 5 月 24 日表示，他们称其为国家支持的组织 Volt Typhoon 一直在监视从电信到交通枢纽等一系列美国关键基础设施组织。他们将 2023 年的攻击描述为已知的中国针对美国关键基础设施的最大的网络间谍活动之一。

中国外交部否认了这一说法。

“后门外交”

路透社 5 月份的一份报告指出，后门外交是多年来针对肯尼亚主要部委和国家机构的一系列广泛数字入侵的幕后黑手。中国当局表示不知道此类黑客行为，并称这些指控毫无根据。

美国网络安全公司 Palo Alto Networks 表示，其研究显示“后门外交” BackdoorDiplomatics 与中国政府有联系，并且是 APT15 黑客组织的一部分。

41号

据美国网络安全公司 FireEye 和 Mandiant 称，中国黑客团队 APT 41（也称为 Wintti、Double Dragon 和 Amoeba）实施了政府支持的网络入侵和出于经济动机的数据泄露。美国特勤局表示，该团队在 2020 年至 2022 年间窃取了价值数千万美元的美国 COVID-19 救济金。

台湾网络安全公司 TeamT5 表示，该组织的目标是日本、台湾、韩国、美国和香港的政府、电信和媒体受害者。

APT 41 于 2020 年 9 月被美国司法部点名，涉及对七名黑客涉嫌危害全球 100 多家公司的指控。

中国当局称此类报道是“毫无根据的指控”。

APT 27

西方情报机构和网络安全研究人员表示，中国黑客团队APT 27是由国家资助的，并对西方和台湾政府机构发动了多次攻击。

APT 27声称对2022年美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾期间遭受的网络攻击负责，称这是一种抗议，因为佩洛西无视中国要她不要访问台湾的警告。

网络安全公司 Mandiant 去年表示，该组织在 2021 年 5 月至 2022 年 2 月期间入侵了至少六个美国州政府的计算机网络，而德国当局则指责该组织对德国制药、技术和其他公司进行了攻击。

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