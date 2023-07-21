俄罗斯轰炸敖德萨伤及中国领馆 中国回应报平安未提俄罗斯

中国/乌克兰/俄罗斯/敖德萨/中国领馆

俄罗斯以导弹和无人机攻击乌克兰南部港口城市敖德萨，造成中国驻敖德萨领事馆的一栋建筑受损。乌克兰议员敦促中国方面回应。稍后中国外交部回应，称中国总领事馆部分墙面和窗户玻璃被震落，无人伤亡，但没有提及俄罗斯。

广告 继续浏览后续

据中央社引述消息报道称，俄罗斯袭击乌克兰港口城市敖德萨损及中国领事馆，北京回应不提俄罗斯。中国外交部官网是在20日晚上表示，中国驻敖德萨总领事馆附近发生爆炸，冲击波震落了总领事馆部分墙面和窗户玻璃。总领事馆人员早已撤离，没有造成人员伤亡。

中国外交部表示，中方密切关注有关动向，继续与有关方面保持沟通，采取一切必要措施维护中国在乌克兰机构及人员安全。

该报道称，中国外交部回应中没有提到俄罗斯。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，俄罗斯空袭敖德萨港，摧毁了6万公吨农产品，这些农产品原订出口到中国。

中央社说，在俄乌战争中，中国一直拒绝谴责俄罗斯。今年3月即俄乌战争届满一年后，中国领导人习近平到访俄罗斯，并与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）会面，签署“中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明”。

中央社还说，这并非是中国大使馆首次在军事行动中受损。1999年，为制止南斯拉夫在科索沃的暴行，北约自同年3月底开始空袭南斯拉夫。北京时间5月8日凌晨，美军的B-2隐形轰炸机向贝尔格勒的中国大使馆投掷5枚炸弹，造成2名中国驻外记者及其中一人的配偶死亡、至少20人受伤。事后美国表示这是“误炸”，当时美国总统克林顿对此道歉，却掀起中国的民族情绪。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅