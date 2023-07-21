台湾机密文件泄露 当局紧急调查

台湾/机密文件泄露

台湾国家安全局今天告诉路透社，台湾正在调查最近在互联网上流传的可疑政府文件。台湾正在调查可能发生的官方文件泄露事件，其中包括外交电报和有关台湾敏感地加入全球贸易协定的机密报告。

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路透社引述两名熟悉调查情况的官员透露，台湾正在调查可能泄露的官方文件，包括有关台湾加入全球贸易协定的敏感努力的外交电报和机密报告。一名官员表示，初步调查结果显示，在线留言板 8kun 上发布并经路透社审查的部分文件是真实的，但部分内容是伪造的。

该台湾官员没有透露细节。

另一位台湾官员表示，部分文件似乎是“真实的”，他们无法立即确定互联网上分享的文件的来源。

这一事件发生在台湾的一个微妙时刻，台湾将于明年初举行选举，尽管中国提出抗议，但仍寻求加入《全面且进步的跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP) 贸易协定。中国声称对台湾拥有主权，并且也在寻求加入。

网上发布的文件包括台湾最高情报机构国家安全局 10 月份针对台湾 CPTPP 投标进行的机密“安全评估”。其中还包括据称来自台湾事实上的驻日本和越南大使馆的关于中国和台湾申请CPTPP的外交电报，以及台湾事实上的大使馆今年关于台湾与美国正在进行的贸易谈判的另一份机密报告。

路透社说，台湾和中国大陆均于 2021 年申请加入 CPTPP，这是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南 11 个国家之间具有里程碑意义的贸易协定。英国也即将加入。中国表示强烈反对台湾加入，理由是台湾是中国的一部分，因此没有资格单独加入国际机构。

然而，台湾是世界贸易组织的成员，被指定为单独的关税区，称为台湾、澎湖、金门和马祖。

台湾强烈拒绝中国的主权主张，并表示只有台湾人民才能决定他们自己的未来。

路透社说，拥有 2300 万人口的台湾正在为 2024 年 1 月举行的总统选举做准备之际，台湾越来越担心黑客和网络攻击。

现任总统蔡英文总统的执政党正在寻求阻止承诺与北京建立更友好关系的反对党的挑战，台湾当局多次警告中国试图在投票前影响公众舆论。

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