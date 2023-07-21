德国电动奥迪将使用中国驱动技术

据德国《商报》和德国《焦点》周刊等综合报道，在蓬勃发展的中国电动汽车市场上，大众汽车子公司奥迪目前处于落后地位。为了迎头赶上，奥迪正在计划一项集团内独一无二的交易。

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通过与中国合作伙伴数月的谈判，奥迪即将对其在中国的业务进行根本性重组。据谈判人员称，目标是迅速提高电动汽车的产量。大众子公司奥迪计划首次使用中国合资伙伴上汽集团的技术平台。奥迪计划利用中国技术，最早于明年在上海生产A3和A4系列电动轿车。这是大众汽车集团首次使用其中国合作伙伴电动汽车的核心技术。

上汽集团总工程师祖似杰周四告诉记者，上汽集团已与奥迪达成协议，共同加速电动汽车的发展。

奥迪在中国的业务远远落后于竞争对手。即将离任的奥迪老板马库斯杜斯曼最近表示，目前市场上没有适合中国需求的车辆。同时，他宣布，部分电动车型将比原计划更早引入。

奥迪将通过与上汽集团和一汽集团的合资企业在中国推出其汽车产品。据一位内部人士透露，与这两家合作伙伴的谈判正在进行中。意向书有望在未来几周内推出，合同可能在年底前签署。

目前，奥迪正在长春与一汽合作建厂，从2024年底，将开始在PPE平台上生产汽车。奥迪即将上任的新总裁杜尔纳（Gernot Döllner）打算精简车型攻势，加快企业在美国和中国的步伐。

虽然奥迪正在淘汰内燃机，但向电动汽车的转变却不够快，在重要的中国市场上尤其如此。现在，来自中国的驱动技术可能很快就会出现在奥迪的四环标志后。德国奥迪电动车的运行将依靠中国技术。

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