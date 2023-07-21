有用的棋子？白宫抱怨基辛格比美国官员更容易接触习近平等高官称遗憾

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美国前国务卿基辛格稍早在中国北京受中国国家主席习近平接见后，美国白宫对基辛格要比美国官员更容易接触北京各高官，表示遗憾。基辛格还会见了中国国防部长，美国坚持与中国保持对话，包括高级别军事对话但不得其门仍遭拒绝。

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据路透社今天报道称，美国前高级外交官基辛格在中国有多个高级别会见后，白宫周四对这位前高级外交官在北京获得比一些现任美国官员更多的对话者表示遗憾。

基辛格被认为是 20 世纪 70 年代华盛顿与北京关系正常化的缔造者，曾担任尼克松 (Richard Nixon) 和福特 (Gerald Ford) 总统政府的国务卿和国家安全顾问。周四，在北京和华盛顿努力修复紧张关系的过程中，中国国家主席习近平以“老朋友”的身份热烈欢迎基辛格。

白宫表示知道这次旅行，但这是一次基辛格公民私人性质访问。

在这些会见中，100 岁的基辛格还会见了中国最高外交官王毅和国防部长李尚福，李尚福至此拒绝与美国国防部长奥斯汀直接会谈。

今年 3 月任命的李尚福仍因他在 2017 年从俄罗斯最大武器出口商俄罗斯国防出口公司 (Rosoboronexport) 购买武器中所扮演的角色而受到美国制裁。中国官员一再表示，他们希望取消 2018 年实施的制裁，以促进双边对话讨论。

据白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比表示：“不幸的是，一个普通公民可以与中国国防部长会面并进行沟通，而美国却不能。”但柯比称，“这是我们想要解决的问题。这就是为什么美国继续努力让军事对话重新开放，因为当它们不开放时，当局势高度紧张、误判时，风险就会很高。”

柯比还说，政府官员“期待基辛格前国务卿回来后听到他的消息，听听他中国所听到的、他所学到的、他所看到的。”

路透社说，世界最大的两个经济体之间的紧张关系因一系列问题而加剧，包括乌克兰战争、台湾和贸易限制。

美国试图通过最近的高调外交访问就这些问题和其他问题与中国重新建立沟通渠道。

美国总统的气候特使克里周三结束了与北京就应对气候变化问题进行的长时间会谈，现任国务卿布林肯上个月访问了北京。美国总统拜登上个月表示，他希望在未来几个月内与习近平会面，一些官员希望尽快在 9 月在新德里举行的 20 国集团峰会或定于 11 月在旧金山举行的亚太经合组织峰会上能够进行拜登与习近平面对面的会谈。

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