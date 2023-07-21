秦刚下落引发猜测之际中国试图向美国保证进一步接触

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中国外交部长秦刚已有三周多没有公开露面，他缺席了重要的外交活动，中国国内外围绕他境遇的猜测甚嚣尘上。但中国政府向华盛顿方面保证，最近中美高层接触的解冻将继续下去。曾在奥巴马(Obama)政府担任国家安全委员会中国和亚洲问题顾问的何瑞恩(Ryan Hass)说，秦刚的消失让人联想到“影射中国官僚政治的鸭子游泳画面——水面上气定神闲、水面下双腿紧蹬”。美国也称希望早日见到秦刚。

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据华尔街日报今天报道，围绕中国领导人习近平钦点的外交部长秦刚的行踪，外界的猜测愈演愈烈。尽管这位外交官从公众视野中消失，但中国政府向华盛顿方面保证，最近中美高层接触的解冻将继续下去。

中国外交部长秦刚已有三周多没有公开露面，他缺席了重要的外交活动，国内外围绕他境遇的猜测甚嚣尘上。这种不确定性正值中美这两个世界大国试图重启双方之间高层交往的脆弱时刻。在最近出任中国外长之前，秦刚的职务是中国驻美大使。

在上周于印尼举行的一次国际外长会议上，秦刚的缺席尤为引人注目，他原定在此次会议期间与美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)会面。中共中央政治局委员、中国最高外交事务官员王毅代秦刚出席了此次会议。

据知情人士称，王毅告诉布林肯，57岁的秦刚缺席是因为“健康原因”；这与中国外交部的公开解释一致。王毅对布林肯表示，中方将与美方保持畅通的沟通渠道。

布林肯在上个月访华期间曾邀请秦刚访美，秦刚接受了这一邀请，这是中美双方为恢复因今年年初疑似中国气球事件而中断的沟通所做持续努力的一部分。

秦刚与布林肯会面的具体日期尚未公布，不过中国官员此前预计这次会面将在习近平可能于11月前往旧金山参加亚太领导人年度峰会之前举行。

周一，美国国务院发言人米勒(Matthew Miller)在被问及秦刚缺席上述外长会议时称，布林肯在与王毅会晤时“表达了希望早日见到秦刚的良好愿望”。

中国外交部在回复记者的置评请求时仅表示，中国的外交活动正在稳步推进。

华尔街日报称，在中共越发注重保密、使外界越来越难以知晓中国内部发生的事情之际，秦刚从公开场合消失，这引发了人们对中国治理的新疑问。

秦刚被认为是习近平的亲信，在不到两年的时间里，他从中国驻美国大使晋升为外交部长，在一个传统上重视经验及政治人脉的体制中，这样的晋升速度相当不同寻常。

去年年底，习近平提拔秦刚担任外交部长，当时习近平刚刚打破常规开启其作为最高领导人的第三个任期。一位知情人士说，习近平特别看重秦刚在担任驻美大使期间“很好地阐述中方立场”的能力。

秦刚与习近平的密切关系使他的缺席更加耐人寻味。信息空白在社交媒体引发了疯狂猜测，包括婚外情的可能性。

该报称，在不透明的中国体制中，如果高级官员在公共视线中消失，官方通常以“健康原因”作出解释。党内人士表示，这种解释往往是真实的，但有时也会被用来掩盖政治问题。2012年2月重庆市前公安局长王立军失踪时，市政府称他因长期超负荷工作，精神高度紧张，正在接受“休假式治疗”。实际上，王立军当时已逃往位于附近城市成都的美国领事馆寻求庇护。

华日称，不过，现任华盛顿智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)中国中心主任的何瑞恩说，秦刚的缺席“不会大幅改变美中外交交流的基调或实质内容”。何瑞恩说，中国外交部长的职责是阐述和执行中国的对外政策，但并非这些政策的唯一制定者。

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