秦刚或被取代？马朝旭名字甚嚣尘上

中国/秦刚/马朝旭

中国外交部长秦刚失联近月，他的第一副手马朝旭昨天在北京出席金砖国家外长线上特别会议，引发关注。中央社引述路透社消息，一些外交官猜测，马朝旭是接替秦刚的可能候选人。

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秦刚2022年12月30日出任外交部部长后，今年1月，外交部副部长马朝旭分管外交日常业务工作，明确为正部长级。

而秦刚6月25日从公众视野消失迄今已将近一个月，这段期间，中共中央外事办主任王毅代表出席重要外事活动，包括在印尼举行的东协外长会议，他在会议期间与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会面。

中国外交部周三宣布，王毅将出席24至25日在南非约翰尼斯堡举行的第13次金砖国家安全事务高级代表会议，并访问尼日利亚、肯尼亚、南非、土耳其等国。

中国官方宣称秦刚因为“健康原因”无法履职后，马朝旭多次代表外交部在北京会见重要外宾。美国前国务卿季辛吉（Henry Kissinger）近日访问中国，也可以看到马朝旭陪同的身影。

中国外交部网站今天发布，马朝旭20日在北京出席金砖国家外长线上特别会议。

据该报道，中国外交部发布后，在微博引发关注。因为担忧言论审查，只有一些网友议论秦刚消失到底是不是健康原因，以及马朝旭会否升任部长。

路透社20日称，秦刚的消失已在外交界引起广泛讨论，一些外交官甚至开始猜测谁可能取代秦刚，其中3人告诉路透社，马朝旭可能是候选人。但目前还没有任何迹象表明这一情况会立即明朗。消息提到，59岁的马朝旭拥有伦敦政经学院硕士学位，并曾担任中国驻联合国大使，但他并不像秦刚和王毅那样是一个粗鲁的“战狼”外交官。

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