美国参议院投票禁止从战略石油储备向中国出售石油

美国/中国/美国战略石油储备

美国参议院周四以压倒性多数通过了年度国防法案修正案，禁止从战略石油储备向中国出口石油。参议院投票结果赞成票数为 85 比 14，超出了 100 名参议院成员所需的 60 票，以增加对《国防授权法》（NDAA）的修正案，该法案为国防部制定了政策。

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美国参议院支持禁止战略石油储备向中国出售石油的措施。预计该法将于今年晚些时候最终通过。

路透社说，对中国采取强硬路线的愿望是分裂的美国国会中为数不多的真正两党观点之一，国会议员因此提出了数十项法案，寻求解决与中国共产党政府的竞争问题。

该修正案由民主党参议员乔·曼钦和共和党参议员特德·克鲁兹发起，他们表示该禁令将更好保护美国国家安全。

去年，民主党总统拜登宣布从战略石油储备SPR 出售 1.8 亿桶石油，以抑制因俄罗斯对乌克兰战争而飙升的汽油价格。之后，向中国出售 SPR 的问题升温引发关注。

批评者认为，此次出售将战略石油储备SPR 水平推至 40 年来的最低水平。国会的批评者还表示，尽管由于水力压裂技术的进步，美国的石油产量比 1983 年多得多，但战略石油储备低水平降低了美国的能源安全。

去年7月，作为1.8亿桶释放的一部分，美国从战略石油储备出售了3900万桶石油，其中100万桶卖给了中国石化位于休斯敦的UNIPEC America公司。2017年，在前总统特朗普当政时，部分战略石油储备SPR石油也被出售给中国国有石油公司中国石油天然气股份有限公司的子公司中石油国际。

反对该禁令的民主党参议员克里斯·墨菲表示，该问题政治影响很小，而且可能弊大于利。

去年美国石油公司向中国出售了超过8300万桶石油。今年这一趋势有所上升，截至 4 月份，向中国出口的石油总量超过 7600 万桶。

据报道，众议院和参议院接下来将召开会议制定一项最终法案，该法案必须由参众两院通过并由拜登签署才能成为法律。

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