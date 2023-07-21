美官员对秦刚下落也多有猜测 布林肯拒绝发表评论

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未见公开露面三个多星期的中国外交部长秦刚近况成为了海内外关注的话题之一。中国驻美大使谢锋19日在阿斯彭安全论坛上，回应秦刚消息时说：“让我们等着看看”，感谢提问者关心。

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中国外交部发言人汪文斌在11日的例行新闻发布会上表示，秦刚因“健康原因”不会出席在印尼首都雅加达举行的东盟外长会议。随后，中国外交部发言人毛宁于17日的例行记者会上在记者持续追问下，只称“不了解”情况及没有可以提供的信息。

《华盛顿邮报》专栏作家罗金(Josh Rogin)周五报道称，在华府美国政府内部对此问题有很多猜测和阴谋论，但几乎没有确凿的信息。美国官员最初猜测秦刚染了新冠病毒，但现在他未公开露面的时间超出了正常情况下的病期。

几位美国官员私下告诉罗金，他们认为有关秦刚的风流韵事的指控是可信的，但尚未得到证实。几位官员说，无论如何，秦刚很可能是中国最高领导集团内讧的牺牲品，而该集团有着自相残杀的传统。

“秦刚在政府内部树敌众多，”一位美国高级官员说。“他是一个略有才华的人，只是因为和习近平走得近，就一飞冲天了”。报道称，秦刚的许多竞争对手都有充分的理由嫉妒他的飞黄腾达。据说，秦刚的妻子给习近平的夫人送了自制月饼后，他就进入了习的核心社交圈。秦刚从驻美大使升任外交部长，去年成为政治局委员，今年又被任命为国务委员。这使他成为中国最有权势的人之一。

秦刚的前任中央外事工作委员会办公室主任王毅被视为他的最大竞争对手。王毅本周会见了访华的美国前国务卿基辛格。另一位美国官员说：“问题是谁放出了这些信息，准确与否，谁从中受益？王毅是其中的头号人物。”

在公开场合，美国国务卿布林肯周五在出席阿斯彭安全论坛炉边谈话时也被台下听众问到了是否有秦刚下落的消息。布林肯仅提到他在之前访华期间与秦刚等中国官员就两国关系举行会谈， “至于任何高级官员的下落，我将留给我的中国同行们去处理。”

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