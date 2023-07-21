胡平：秦刚凶多吉少 习近平要保早保了

中国/秦刚

自6月25日起，中共外交部长秦刚就消失于公众视野，至今已经三周多了。中国是个大国，眼下又是外交旺季，秦刚隐身如此之久，这实在是极不寻常的，必然引起外界种种猜测和联想。《北京之春》荣誉主编胡平在台媒上报发表文章，称秦刚凶多吉少，习近平如果要保他早就保了。

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据上报今天发表的胡平文章称，在7月14日的中共外交部例行记者会上，法新社记者问到秦刚的情况，中共外交部发言人汪文斌低头不语，沉默近20秒钟，最后还是没回答问题。按说，外交部是最善于用外交语言回答各种棘手的问题的；按说，汪文斌事先就应该料到在记者会上一定会有人提出秦刚的问题，因此理当成竹在胸，早就准备好了标准答案。可是在现场，汪文斌却居然沉默无语。这种沉默真可谓意味深长。它无异于承认有难言之隐。汪文斌的沉默实际上否定了他在三天前说的秦刚无法出席东盟外长会议是“因健康原因”，因为如果真的是秦刚身体有恙，汪文斌就会立即答复而不会沉默了。此时无声胜有声。汪文斌的沉默实际上是明确的暗示，秦刚出问题了；而到现在为止，习近平还没有决定如何处置。

据胡平称，有一点看上去比较靠谱。那就是秦刚这件事确实很可能是源自中共高层内斗。因为网上疯传的那些关于秦刚的资讯，既不像是境外的记者，也不像是国内的民间人士捅出来的。这摆明了也是对习近平不满。这就是为什么直到今天，还没有对秦刚做出处置，因为习近平进退维谷，左右为难。秦刚不比张高丽。且不说张高丽原来官更大，因为张高丽早退休了，不露面是正常的。秦刚是现任的外交部长，不可以老不露面。外交部长这个角色不能老空着，所以这事不可能老不做个决断。我们大体上可以说，秦刚凶多吉少，习近平要保早保了，不会任凭事态延烧到今天。秦刚很可能从此在政坛销声匿迹。习近平则会很难堪。

该篇原文在上报链接：https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=2&SerialNo=177770

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