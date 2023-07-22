南华早报刊文问秦刚在哪里？称大多数分析认为秦刚离开的可能性越来越大

中国/美国/秦刚

香港南华早报今天刊登马克·马尼尔的文章，谈秦刚久不露面带来的困境。该文称，中国外长自6月25日起未公开露面，对北京与华盛顿关系的影响越来越大。秦刚由于健康原因而失踪，这阻碍了习近平与乔·拜登可能于 11 月会面之前在一系列问题上取得进展的能力。大多数分析人士认为，秦刚离开的可能性越来越大，这也可能影响其他外交和官僚问题。

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该文称，秦刚在世界哪里？为什么它对美中外交很重要。美国分析人士和前官员表示，考虑到两国领导人预计 11 月会晤之前正在进行的微妙外交舞蹈，中国外交部长秦刚长期缺席公众视野，如果这种情况持续更长时间，可能会对美中关系产生有害影响。

与中国国家主席习近平关系密切的秦刚自6月25日以来一直没有在公开场合露面，这在全世界引发了谣言，令人头痛。中国官方将缺席归因于未具体说明的“健康原因”。

但当中国外交部拒绝在每日新闻发布会上提供有关秦的状况的信息，然后从官方记录中删除了这个问题时，这个谜团加深了。

据亚洲协会政策研究所常务董事罗里丹尼尔斯说，“对我来说，这表明我们对中国精英政治知之甚少。” 罗里丹尼尔斯说，“议程上的一个议题可能是习近平是否会来美国参加 11 月的亚太经济合作组织峰会，因此无法与中国外长取得联系，这当然是一个尴尬的时机。”

到目前为止，中国共产党外交政策负责人王毅，他在秦刚去年12月底上任之前一直担任外交部长，已经介入重要会议，包括印度尼西亚外长区域会议以及美国高级官员的访问。

分析人士表示，虽然人事问题是中国国内问题，但秦刚的外交事务使这次缺席具有更大的全球意义，而且恰逢中美两国一直在努力修复历史上的不良关系。

去年11月，习近平和美国总统乔·拜登在印度尼西亚制定了一份路线图，其中包括部长级访问的“阶梯”，旨在在亚太经合组织峰会之前建立信心。

但二月初，一个穿越北美的中国侦察气球被击落后，两国关系的梯子失去了一个梯级，这表明两国关系脆弱。美国国务卿布林肯（秦刚的同僚）将原定的北京之行推迟了四个月。这反过来又压缩了随后访问的时间表，而秦刚的长期缺席可能会在中国官僚机构重组之际进一步搞砸工作。

据该报道称，传统上，外交部长负责监督重要双边会议的大部分筹备工作。通常摆在他办公桌上的直接考虑因素之一是邀请哪位美国官员（如果有的话）来北京参加会议。

布鲁金斯学会高级研究员瑞安·哈斯预计秦刚退出不会影响更广泛的美中关系。瑞安·哈斯表示：“如果我们假设秦刚不会回来，他一直是中国战略的实施者和阐明者，而不一定是战略的设计者。” 他会认为，“显然，拜登政府投入了时间和精力来与秦刚建立关系，但这种关系将会失去。但我们可以假设王毅会弥补这一不足。我们已经和他打交道很长时间了。”

即便如此，任何离开都可能削弱中国在全球的外交影响力，直到选出替代者为止，因为北京现在只有一名高级官员（而不是两名）代表其出席重要的外国会议，而没有明确解释所发生的事情。

德国马歇尔基金会亚洲项目主任邦妮·格拉泽（Bonnie Glaser）表示：“秦刚是一名高级外交官，这意味着事件将吸引世界各国的关注。” “人们会做出判断并得出自己的结论。”

大多数分析人士认为，秦刚离开的可能性越来越大，这也可能影响其他外交和官僚问题。秦刚上任前曾担任中国驻美国大使，他与外国同行建立了必须重建的个人关系。他还可能在外交部内有一些盟友，这些盟友可能会被取代，从而造成官僚动荡，而从新大使馆的资金到设施管理和员工福利等其他决定可能会被推迟。

中国长期以来经常出现官方突然且无法解释的缺席，尤其是在北京反腐败运动最激烈的时期。但考虑到秦是中国的外在形象，尽管他的排名较低，但这一点变得更加明显，他比习近平或王更经常出现在国外。

风险咨询公司埃雷拉斯(Erelas)副经理布洛克·埃尔达尔(Brock Erdahl)表示，“在当今的中国，无论是高级官员的个人生活保密，还是他们从公众视野中消失，都不是闻所未闻的。”他引用了习近平本人在2012年不明原因缺席两周的情况，以及公安部副部长兼国际刑警组织主席孟宏伟，后者于2018年9月失踪，一年后在腐败审判中再次出现。

负责研究中国宣传的埃尔达尔指出，北京的审查机构一反常态地允许一些关于秦刚失踪的网上讨论，导致公众舆论超过了任何官方解释。

埃尔达尔表示：“谣言往往会填补官方沉默所造成的空白，导致整体叙事至少暂时脱离北京在国内外的控制。”他补充说，这可能会给中国的外交战略带来不确定性。关于其原因的猜测甚嚣尘上，从所谓的婚外情到政治内讧，再到真正的疾病。

据该报文章说，对于北京来说，重要的是要确保习近平被视为受人尊敬的全球领导人，并且不会因任何意外要求或不良宣传而感到尴尬。

随着 2024 年大选的临近，白宫希望表明拜登能够负责任地处理这一至关重要的关系，与共和党同行形成鲜明对比。双方还必须预见并应对台湾一月份即将举行的总统选举。

据布鲁金斯学会高级研究员瑞安·哈斯说，“在可预见的未来，这将是一幅复杂而混乱的景象。”

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