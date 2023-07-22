台湾汉光军演前 中国大规模秀震慑

台湾/中国

台湾国防部今天报告，中国向台湾派遣了包括战斗机和轰炸机在内的数十架战机扰飞。美联社称，这是中国军方在台湾计划举行旨在防御可能的入侵的军事演习几天前所作出的一次强有力的震慑展示。

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台湾定于下周举行一年一度的汉光演习，期间台湾军队将举行防止入侵的战备演习。台湾还将举行一年一度的万安演习，旨在让台湾平民做好应对自然灾害等的准备，并演习发生空袭时的疏散。

据台湾国防部在一份公告中表示，周五早上 6 点至周六早上 6 点，中国人民解放军派出 37 架飞机和 7 艘海军舰艇绕台飞行。该公告称，其中包括歼10和歼16战斗机以及轰6轰炸机，其中22架被检测到的战机越过台湾海峡中线即一条被认为是台湾与大陆之间缓冲区的非官方边界或进入台湾南部附近的防空识别区。

近年来，中国通过增加派往台湾的军机数量来表达对台湾政治活动的不满。

中国为回应美国前众议院议长南希·佩洛西去年八月份访问台湾而举行了大规模的军事演习。中国向该岛发射导弹，事态显示严重升级，被指扰乱了台湾海峡的贸易航线，并迫使飞机改变航线。

今年4月，解放军还在台湾周边举行了大规模的空中和海上战备演习，以警告和抗议台湾总统蔡英文与美国众议院议长凯文·麦卡锡的会面。

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