法国国民议会一读通过振兴“绿色工业”法案

法国/绿色工业

昨夜今晨，法国国民议会一读通过了政府推出的振兴“绿色工业”法案。国民议会7月份的特别会议结束时，在右翼共和党（LR）和极右国民联盟（RN）的支持下，该法案以217票赞同、75票反对、18票弃权的结果在国民议会获得绿灯。

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振兴“绿色工业”法案旨在实现国家再工业化，同时促进生态转型的目标。

接下来，在夏季长假结束之后，国民议会应在9月份的最后一周逐步恢复工作常序，届时，将围绕公共财政规划法案召开特别会议。

根据振兴“绿色工业”法案，法国将推动绿氢、电池、风能、热泵和太阳能等5大绿色科技产业的发展，吸引在这些领域的投资。政府重点考虑简化并加快建厂审批程序，投入大量资金培养未来工业所需人才，并推出吸引私人储蓄的新工具。

为鼓励环保产业建厂，政府将简化审批手续，将目前需要17个月方可获得工厂开业许可证的平均时间减半。

此类由法令制定的“重大国家利益”项目，由政府掌控，政府将通过政令包揽所有程序。

当局希望绿色工业计划不会给国家带来额外的负担，能够在“零成本”的情况下实现。为此，政府部门强调动员私人储蓄，而不是公共资金。政府打算每年从私人储蓄中抽出50亿欧元资金。除了退休储蓄和人寿保险，当局还准备设立一项新产品“未来气候储蓄计划”以吸引个人投资，这项计划主要面对21岁以下的年轻人，每年的储蓄额可达10亿欧元。

政府希望借此至2030年为法国吸引230亿欧元的投资项目，并创造4万个直接就业岗位。

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