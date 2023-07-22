雷蒙多账户传遭骇 仍维持访华计划

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美国商务部长吉娜·雷蒙多称，尽管有报道说中国黑客入侵了她的商务部门以及她本人的电子邮件，但她仍计划在今年晚些时候访问中国。中国驻华盛顿大使馆在早些时候的一份声明中表示，确定网络攻击的来源很复杂，并警告不要进行“毫无根据的猜测和指控”。

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路透社引据知情人士透露，今年早些时候，雷蒙多等一批美国高级官员的电子邮件遭到了微软声称总部位于中国的一个组织的黑客攻击。雷蒙多依然维持稍晚访问中国计划。

据雷蒙多昨天告诉 CNBC，“我确实计划今年晚些时候去中国旅行。我们现在正在计划这次旅行，这并不意味着我们可以原谅任何形式的黑客攻击或对我们安全的侵犯，”雷蒙多还说，“我们需要以勇猛的方式保护美国的国家安全，但也要尽可能缓和紧张局势，并寻找我们可以合作的方式。”

据雷蒙多补充说，她希望“对他们针对美国科技公司的方式提出真正严重的担忧，他们不尊重知识产权，还试图寻找我们可以开展商业活动的商业渠道。”

美国财政部长耶伦本月早些时候在中国会见了高级官员，她称会谈“直接”且“富有成效”。

雷蒙多五月份表示，美国“不会容忍”中国对美光科技（MU.O）存储芯片的禁令，并正在与盟友密切合作以解决此类“经济胁迫”。

据美国国务院一位高级官员透露，美国国务卿布林肯本月在雅加达举行的一次会议上对中国最高外交官王毅表示，任何针对美国政府、美国公司或美国公民的行动“都令我们深感担忧，我们将采取适当行动追究责任人的责任”。

据雷蒙多周五表示，黑客攻击的全部范围仍不清楚。她拒绝证实自己的账户遭到黑客攻击，但对 CNBC 表示，“显然，商务部遭到了黑客攻击，国际事件非常重大、非常复杂。”

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