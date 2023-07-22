中国将面对肉类需求上的挑战

RFI原材 / 肉类供应

亚洲 – 在经济合作与发展组织（OCDE）及联合国粮农组织（FAO）的最新报告中，人们可以读到对未来十年（2023-2032）全球农业的展望。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本月早些时候上网的话题之一。这份最新的报告认为，中国对肉类的需求在加速，并预测将在未来几年成为一大主要挑战。

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本台法广（RFI）法文网2023年07月10星期一在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出记者安娜·维尔达格（Anne Verdaguer）的一篇报道。中国在未来几年，将面临一大重要挑战：供给需要消费越来越多肉类的14亿人口。这种预测可在经济合作与发展组织（OCDE）及联合国粮农组织（FAO）对未来十年（2023-2032）全球农业展望的最新报告中读到。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[L'appétit de la Chine pour la viande s'accélère, selon un rapport de l'OCDE et de la FAO]。换做中文可被字译为[中国对肉类的胃口加速，据经合组织与粮农组织一报告]。下面是简介以供分享。

-- 中国现在已彻底走出了疫情 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道介绍说，经济合作与发展组织（OCDE）及联合国粮农组织（FAO）在报告中强调，中国已经彻底走出了COVID-19疫情，尽管物价上涨，但经受住了考研。快速的城市化仍将继续，并在消费上，需要越来越多的加工食品、食用油脂、糖类和肉类。中国还将带动亚洲部分地区对肉类需求的增加。与此同时，对谷物的消费则将保持稳定，增幅不到0.5%。

Un étalage de viande de porc dans un supermarché à Pékin, le 11 avril 2019. REUTERS/Jason Lee

中国的农业模式也正在强化。去年剪彩的一栋26层大楼内，养殖了65万头肉猪。中国的猪肉产量仍超全球总量的一半，但将无法独自满足其国内的需求增加，并将在未来几年继续依赖大规模的进口。这样的城市化还有另外一种后果：农业用地减少，土壤污染增大。

-- 中国的肉类消费量一再攀升 -

中国肉类需求增大还有另一后果：在后勤运输出现困难的背景下，中国的大豆进口量再创新高。而且，上述进口还将继续走高。曾波及东南亚多国的本波非洲猪瘟疫情，在中国似乎还没有被完全根除。猪只的数量仍在逐步重建之众，猪肉的产量也还没有完全恢复。中国仍需每年进口上百万头猪，其中四分之三是由南美的巴西、阿根廷和乌拉圭，这三个国家所供应。

Image RFI Archive / Avec l'arrêt des importations de viande porcine vers la Chine, l'Europe est contrainte de baisser ses prix, tandis que les prix de l'alimentation de leur élevage a fortement augmenté. Getty Images - jmsilva / Image RFI Archive

全球肉类消费不减，尽管其对环境的影响众所周知。肉类消费对碳排放的压力很重。联合国粮农组织（FAO）认为，占温室气体排放量近15%。然而，这种消费到2032年前还会增长10%到15%。自1960年起，中国的肉类消费翻了20倍。从食品角度而言，中国的自足性越来越低。

-- 中国肉类需求牵动国际价格 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，中国对肉类的需求增长冲击国际，尤其刺激到国际价格。如今，70%的中国进口旨在供给其国人。

Saucisses préparées à partir de viande cultivée en laboratoire © New Age Meats

为了减缓这种依赖性，中国发起了对替代肉类或养殖肉类的科研。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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