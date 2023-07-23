中俄日本海军事演习结束了

俄罗斯/中国/军事演习

俄罗斯国防部今天宣布，在与西方国家关系高度紧张之际，俄罗斯和中国周日结束了在日本海的联合军演。

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据法新社今天报道称，中国与俄罗斯两国都有对抗美国的共同愿望。而且自俄罗斯对乌克兰发动军事侵略攻势以来，两国在军事领域的关系更加密切，而北京方面拒绝谴责这一侵略行动。

为了加强协调，中俄两国军队近几个月组织了多次演习。

今年三月，在中国国家主席习近平访问马斯克克里姆林宫期间，两国领导人在一份签署的声明中表示，希望开展“定期联合巡逻与军事演习”，以“加深互信”。

俄罗斯军方今天在一份公告中说：“俄中海军联合演习‘北方/互动-2023’已经在日本海结束。”俄罗斯军方指出，周四至周日期间，俄罗斯与中国“进行了约二十次战斗演习（……），包括对海上、沿海和空中目标进行联合炮火射击”。

6月，中国与俄罗斯在日本和东海进行了联合军事空中巡逻，促使韩国部署战斗机以防万一。

这是自2019年以来北京和莫斯科在该地区进行的第六次此类联合巡逻。

7月初，中国国防部长李尚福在北京接受俄罗斯高级军官采访时主张加强与俄罗斯的海军军事合作。

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