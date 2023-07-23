中国东风导弹瞄台湾 仅距400公里 消息未提是否有火箭军高层泄密

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美国学者根据中国解放军火箭部队基地公开的卫星图像，发布报告指中国在台湾附近广泛部署东风17中程弹道导弹，部分导弹距台更仅约400公里。此举可能是企图在冲突发生时，将台湾获得预警的时间减到最少。报告同时微妙指出，这也可能是中方内部官僚之间斗争的结果。

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据中央社今天引述美国报告指，中国在台湾附近部署东风17中程弹道导弹，部分仅距400公里。美国蒙特瑞密德伯里国际研究学院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）“詹姆士．马丁不扩散研究中心”学者埃弗莱斯（Decker Eveleth）7月稍早发表题为“2023年中国人民解放军火箭军战斗序列”的报告。

据该报告指出，根据中国解放军火箭部队基地公开的卫星图像，火箭部队正在中国东南方邻近台湾的省分将短程弹道导弹升级，东风17配备高超音速滑翔飞行器，能够滑翔飞向目标，避开敌方的雷达和弹道导弹防御系统。

报告指出，针对台湾的部署，可能是企图冲突发生时，减少东风17攻击台湾的飞行时间，将台湾获得警告的时间减到最少。而东风17肯定是用来攻击台湾的防空设施，以便中国能调动其他导弹攻击台湾。

报告同时指出，这也可能是中方内部官僚之间斗争的结果。

消息称，解放军还在邻近韩国一带地区部署东风17。

据埃弗莱斯表示，东风17中程弹道飞弹将成为第一波针对台湾及其盟国防空设施的飞弹，但很多美国系统都超出了东风17的射程，东风17也无法攻击关岛和其他美国主要海军基地。不过，射程至少3000公里的中程反舰飞弹东风26，就可以攻击这些目标。

据埃弗莱斯称，东风26是解放军最重要的飞弹，中国大陆正制造数量惊人的东风26。安徽省、新疆和其他地方的七个火箭军旅已部署东风26。驻扎在东北辽宁省的第八旅也正在建设东风26发射设施。

中央社该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202307230155.aspx

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