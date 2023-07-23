奔驰电动车销售中心2025年搬中国

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梅赛德斯-奔驰首席执行官向德国杂志 Automobilwoche 透露，该德国公司正在将中国这个全球最大的汽车市场作为其 2025 年开始的下一次电动汽车 (EV) 市场销售活动的中心。

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德国汽车杂志称中国将成为梅赛德斯-奔驰 2025 年电动汽车销售的中心。

路透社今天引述梅赛德斯-奔驰首席执行官Ola Kaellenius透露，“要做到这一点，我们必须完美掌握电动推进技术。这也就是我们的客户所期望的。”

从 2025 年起，梅赛德斯-奔驰的所有新车平台都将根据 2021 年制定的战略生产电动汽车计划达标。

一位高管告诉该杂志，该公司计划在中国推出的MB.EA 平台的车型正在接受审查，以确保它们更好地满足当地客户的需求，特别是汽车空间和数字化。

汽车市场调查发现，中国仍然是德国汽车制造商最看好的市场。但调查报告中国本土品牌将占据中国电动汽车市场 81% 的份额。

中国拥有梅赛德斯-奔驰的大量股份，中国最大的两大股东是北京汽车集团有限公司和吉利汽车董事长李书福。

不过与此同时，德国正​​试图减少对中国经济的依赖，以此作为消除德国经济风险的努力的一部分。自俄罗斯入侵乌克兰暴露了德国对单一主要天然气供应商的依赖以来，德国经济的风险不断加大。

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