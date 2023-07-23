意大利召集地中海国家移民会议

意大利/移民 – 意大利总统梅洛尼今天（7月23日）在罗马召集地中海国家参加有关移民问题的“国际会议”，旨在加强欧盟与突尼斯签署的涉及打击非法移民的“全面战略伙伴关系”谅解备忘录”，以遏制非法移民的涌入。

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受邀与会的国家不仅包括非法移民“首次入境”的欧洲国家，也包括移民最终抵达的目标国、过境国和原籍国。

意大利方面披露，出席会议的有：突尼斯总统赛意德、马耳他总理阿贝拉和埃及总理马德布利阿，其他嘉宾还有阿尔及利亚、希腊、约旦和黎巴嫩总理，以及欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。

在2022年的竞选运动中，梅洛尼曾承诺将“阻止”移民登陆意大利。掌权以来，该政府对移民船实施了强硬政策，却未见收效。

罗马披露：今年年初以来，约有8万人穿越地中海抵达意大利，远远超过去年同期3万3千人的数字，其中大部分移民来自突尼斯海岸。

面对此一现实，在其他欧盟成员国的支持下，意大利与欧盟委员会加强了与突尼斯的“对话”。

上周，布鲁塞尔和罗马与突尼斯签署了一份谅解备忘录，其中特别提及欧洲将提供1.05亿欧元的援助，以遏制移民船只离开该国海岸并打击蛇头。协议还规定：将遣返更多目前生活在欧盟国家的没有合法居留的突尼斯人，以及来自撒哈拉以南非洲国家的移民。

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