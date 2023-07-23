王毅提议举行中日韩三国会议

中日韩/高层通话机制

中国最高外交官王毅本月在印度尼西亚会见日本外相时提议举行中日韩高层会谈。共同社今天援引未透露姓名的日本外交消息人士的话称，该提议被视为表明愿意恢复这三个国家之间的谈判，日本将加快准备工作，以便在年底前实现这一目标。

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路透社今天援引共同社周日消息，中国最高外交官王毅本月在印度尼西亚会见日本外相时提议中日韩高层会谈。

但美国的盟友日本和韩国对中国日益增强的军事自信以及中美之间在贸易和自治台湾等一系列问题上日益紧张的关系保持警惕。

7月14日，王毅在印度尼西亚出席东南亚国家联盟（ASEAN）会议期间与日本外相林芳正会面。他们讨论了日本计划将受损的福岛核电站处理后的放射性水排入大海，但未能达成协议。

据共同社表示，核处理水入海问题可能成为阻碍三个国家领导人尽早会晤的症结所在。

消息说，目前中国反对日本核处理水入海。日本首相岸田敦促中国方面以科学立场讨论此一议题。韩国方面，韩国政府对日本核处理水入海开放绿灯，但反对党坚持反对。

路透社说，中国与日本两国领导人上次会晤是在2019年12月。

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