遭西方抵制 俄罗斯莫斯科大剧院将前往北京演出

中国/俄罗斯/莫斯科大剧院芭蕾舞团

莫斯科大剧院芭蕾舞团 (Bolshoi Ballet) 不仅因新冠病毒 (COVID-19) 停演，还自俄罗斯入侵乌克兰以来受西方抵制。不过该剧院芭蕾舞团称下周前往中国北京演出，并希望以此重返国际巡演，根据出访剧目单，只有白俄罗斯与阿曼接受到访。

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据路透社消息称，西方回避的俄罗斯莫斯科大剧院将前往北京进行自新冠疫情以来的首次巡演。该剧院芭蕾舞团的舞者希望这将预示着俄罗斯文化皇冠上的明珠重返全球舞台。

据消息称，即使在冷战最紧张的日子里，俄罗斯文化也曾在世界各地巡回演出。但现在，俄罗斯侵略乌克兰，致使该明星芭蕾舞团深受抵制。据芭蕾舞团艺术总监马哈尔·瓦齐耶夫上周在剧院接受路透社采访时表示，“我认为中国是少数几个支持并继续与我们合作的国家之一。”瓦齐耶夫希望，“我相信我们会再次能在西方表演，其他人也会来俄罗斯表演。这是必要的，也是无价的。”

该剧院由叶卡捷琳娜大帝于 1776 年创立，将在北京举行的两场盛大演出，其中展示其一些最著名的芭蕾舞作品选段，随后将上演为期三天的 19 世纪芭蕾舞剧《堂吉诃德》。

消息称约300套服装和布景设计已提前运往中国。

去年二月，即俄罗斯向乌克兰派遣数千名士兵发动侵略战争的第二天，英国伦敦皇家歌剧院就取消了莫斯科大剧院原定于今年夏天在新冠病毒疫情大流行后出演的计划。

随后其他西方国家的城市也取消了与该芭蕾舞团的演出计划。

莫斯科大剧院导演弗拉基米尔·乌林（Vladimir Urin）四月份表示，他对失去与西方剧院公司和艺术家的定期创意合作感到悲伤。

侵乌战爆发后不久，一位意大利首席舞者就退出了舞团并离开了俄罗斯。

该剧院今年还取消了两场公开反对侵乌战冲突的导演推出的演出。

据路透社，该芭蕾舞团将于 11 月前往白俄罗斯首都明斯克，并于 2024 年 1 月前往阿曼。

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