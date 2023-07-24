“上海搞成这样很难过”网文热传

中国经济形势严峻

这两天网络流传的“上海搞成这样，我们很难过”引发共鸣。作者目击昔日繁华大都上海如今景象萧条，许多店铺歇业，一片“家道中落的缩影……”

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上海人对去年那场封城记忆犹新，上海人对那场封城带来的灾难性后果无法视而不见。上海去年4月清零时，水深火热，坊间流传的一些文章、话语和视频令人难忘，比如短片『四月』，比如记述上海封城期人道灾难的“上海逝者”。比如那对拒绝被转运隔离带青年夫妇发出的“我们就是最后一代!”

比如那篇“哪个昏官掐断了上海的生命线”，文章描述：“告急声、求助声、求救声，声声入耳 抱怨声、委屈声、悲鸣声，阵阵惊心”，质疑：“上海的生命线是怎么被掐断的？一只怎样的手掐断的？上海的生命线怎样才能恢复？什么时候恢复？”

而如今这篇“上海搞成这样，我们很难过”，署名“锵锵一言堂”，作者开门见山：“我知道很逆耳，但还是很想说，看到上海现在的样子，心里莫名有点难过!”。作者借着陪外地友人在上海游玩期间，目睹了虹桥站、南京路步行街和上海火车站现状，唏嘘不已。

文章引出自己日前发表的“到了虹桥站，才知道上海是真没钱了”一文，上海虹桥站“通道两侧的店铺关门的关门，装修的装修，灯光昏暗，铁锁高悬，再无当年的热闹气息。但大厅人头攒动，燥热无比，虹桥已经节约到连空调都舍不得开足的地步了”；

为了突出真实性，作者所描绘的地点和场所都配有照片。作者的悲凉感引发许多共鸣，也有人愤怒质问他，“你带节奏是何居心？”

但是，最繁华的南京路也成了这样：“刚拐入步行街，就赫然发现偌大的置地广场门口冷冷清清，美其名曰‘升级改造’，仅有最上面几层营业，当然是没几个人会去的。”

“最让人感慨的是美特斯邦威，大门紧闭，铁架裸露，几个没清除干净的大字若隐若现，门头灯的电线丑丑的垂在空中，它犹如一块巨大的狗皮膏药贴在步行街上---这寸土寸金的地儿，不是该有大批企业挤破头要来吗？”

传说上海站地下通道的店铺几乎都关了，作者专门去查看，“证实所言非虚：卖文具的关了，卖服装的关了，卖电话卡的关了，卖手机配件的都关了，一道又一道拉下的卷帘门背后，又是多少个小老板的伤心故事？”

作者认为他提到的三个地方具有代表性，上海火车站的小店铺是小个体户老板；虹桥站的大商铺是财力中等的企业；南京路的大商场则是大企业和大集团，现在，不管小老板还是大企业，“关门的关门，调整的调整，跑路的跑路”，这是否就是“上海家道中落的缩影？上海可是这个商业氛围最好的城市啊!”

作者感叹，“上海搞成这个样子，我们都很难过，毕竟她本可以逃过这一劫的”。作者更希望上海不要再当蠢货而成为坏人的棋子，“上海伤不起，国家也伤不起”。

作者的文章引起广泛共鸣，有网友说，深圳、成都、武汉、南昌等地的市面比上海更萧条。

有分析指出，今日中国经济陷入衰退，与中国经济首都上海的那场持续数月的恶性清零，与持续几年的全中国范围内进行的恶性清零，密不可分。

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