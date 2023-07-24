乌克兰声称对莫斯科遭无人机袭击事件负责 乌克兰多瑙河港口遭空袭

乌克兰/俄罗斯/无人机袭击

乌克兰周一(7月24日）声称，对此前俄罗斯首都莫斯科遭无人机袭击事件负责。法新社称，袭击显示出俄罗斯首都的"脆弱"，而与此同时，乌克兰敖德萨地区及克里米亚遭到新一轮袭击。乌克兰多瑙河港口遭空袭，3个粮仓被俄罗斯无人机击中。

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法新社报道，乌克兰国防部一位不愿透露姓名的消息人士告诉法新社，军事情报机构对莫斯科的袭击是“一次特别行动”。

消息称，乌克兰通常对无人机袭击进行否认或者不予评论，而此次则是罕见地发表上述声明。此前，俄罗斯本周末轰炸敖德萨造成两人死亡并摧毁一座大教堂，乌克兰总统泽连斯基承诺将采取报复措施。

俄罗斯周一声称，乌克兰发射无人机袭击了莫斯科和克里米亚。俄罗斯国防部在一份声明中表示，在莫斯科遭到无人机袭击后，俄罗斯“保留采取严厉报复措施的权利”。俄罗斯外交部则指责西方是基辅“无耻行为的幕后黑手”。

俄罗斯军队也谴责了此次“恐怖行为”，并确认其中两架无人机已被摧毁，没有造成人员伤亡。

据俄罗斯媒体报道说，其中一架无人机落在莫斯科市中心的共青团大街一条主轴线上，此处靠近俄罗斯国防部。 法新社记者看到一栋建筑屋顶受损。一位70岁的莫斯科人告诉法新社：“当时是凌晨3点39分，房子受到震动”；他说， “乌克兰的无人机几乎可以飞到国防部，这太令人愤慨了"。

另一架无人机袭击了莫斯科南部利哈切瓦街的商业中心，一名法新社摄影师看到法国集团乐华梅兰 (Leroy Merlin) 商店附近一栋建筑顶部的窗户被打破。

另外，俄罗斯在退出黑海粮食协议后，扩大对乌克兰粮食出口港口的空袭行动，周一（7月24日）以无人机袭击乌克兰敖德萨地区的多瑙河港口，据指有粮仓受损。

俄罗斯继上周集中要袭击敖德萨地区的黑海港口后，周一黎明前袭击了该地区的多瑙河港口烈尼（Reni），沿岸基础设施受损。当地官员表示，至少3个粮仓遭无人机击中损毁。 警方表示，袭击中有7人受伤，其中1人伤势严重。

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