以色列议会通过争议性司法改革主要条款 美国白宫表示"遗憾"

以色列/政治/司法改革

以色列议会周一(7月24日）通过具争议性司法改革的一项主要条款，剥夺最高法院以"不合理"为由驳回政府决策的权力。以色列总理内塔尼亚胡称"这是民主必要的一步"; 美国白宫指，以色列议会批准右翼政府司法改革法案中的一项关键措施“令人遗憾”，德国政府对以色列政局表示"担忧"。

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法新社报导，在反对派议会议员抵制投票的情况下，来自总理内塔尼亚胡强硬右派执政联盟的全部64位议员全力支持通过这项法案。反对阵营的56名议员则集体提前离席，以表达对这项法案的抗议。

以色列总理内塔尼亚胡周一称，议会批准其右翼政府进行的司法改革一项条款是“民主的必要的一步”。内塔尼亚胡周一发表电视讲话称，“这一步骤旨在恢复权力之间的平衡，我们通过了（这项措施），以便民选政府能够根据大多数公民的决定执行政策”。

为缓解内塔尼亚胡司法改革所引发严重政治危机的协商，在表决前最后一刻仍在持续进行。

路透社引述知情人士报导，曾称这场朝野对峙是"国家紧急状态"的以色列总统赫尔佐格试图斡旋，期盼缩小宗教民族主义派执政联盟与反对党阵营间的歧见，但没有成功。

这项争议性司法改革引发以色列空前的全国性抗议活动。

法新社消息，美国白宫周一称，以色列议会批准右翼政府司法改革法案中的一项关键措施“令人遗憾”，美国总统拜登几个月来一直公开批评这项司法改革方案。

白宫发言人让-皮埃尔在一份声明中表示，“令人遗憾的是，今天的投票以如此微弱的多数票进行”，声明呼吁就有争议的司法改革“建立更广泛的共识”。

白宫发言人并称，“作为以色列的长期朋友，拜登总统在公开和私下都表示过，民主国家的重大变革要想持久，必须获得尽可能广泛的共识”。

德国政府周一也对以色列政局表示"担忧"。在以色列议会就有争议的司法改革关键措施进行投票后，德国外交部消息人士向法新社表示，德国政府“高度关注”以色列社会内部“日益加剧”的紧张局势。

这位消息人士对以色列总统赫尔佐格，在最后一刻主持的谈判未能在反对派和政府之间达成妥协表示“非常遗憾”。 消息称，德国政府敦促以色列政府为司法改革其余部分达成“共识”做出努力。

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