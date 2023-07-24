华日：中国投资为何撤离西方

中国投资撤离西方

据华尔街日报周一报道说，随着对中国资本敌意的增加，中国投资开始从西方世界撤退，转向东南亚，中东或南美。

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该报称，就在几年前，中国的资金还在富裕世界掀起波澜。从纽约的豪宅和五星级酒店，到瑞士的化学公司和德国的机器人巨头，中国投资者完成了一桩桩惊天动地的交易，抢购了一批批声名显赫的资产。但是，那个时代已经结束。

中国公司越来越多地将资金投入东南亚的工厂以及亚洲、中东和南美的采矿和能源项目，因为中国政府正试图巩固在这些地方的联盟关系，并确保获得关键资源。

据保守派智库美国企业研究所（American Enterprise Institute）的数据库显示，去年中国公司和国有实体在亚洲、南美和中东地区的投资总额达245亿美元，比 2021年增长了 13%。交易包括中国国有石油巨头中国石油天然气股份有限公司（Cnooc）在巴西的19亿美元投资，以及汽车制造商长城汽车和比亚迪在泰国的投资。

根据该研究所对中国投资的初步估计，今年到目前为止，中国投资的最大受益国是镍资源丰富的印度尼西亚。镍是电动汽车电池的关键成分。

华尔街日报认为，投资流向的转变显示了“中国如何应对它与以美国为首的西方国家关系的恶化，如何加强与世界其他地区的贸易和投资联系”。

该媒体称，中国的做法可能会在全球经济中造成新断层。更广泛来讲，这一转变表明全球化正在消退，地缘政治紧张局势更有可能恶化。

根据最近公布的一项新数据，中国对世界其他地区的直接海外投资同比下降了18%。由于海外并购急剧下降，中国政府收紧了遏制资本外逃的规定，最新的水平比2016年的峰值下降了25%。

华日这篇报道还说，尽管中国政府去年放宽了对冠状病毒（Covid-19）的限制，但中国不太可能回到海外交易的鼎盛时期，这在很大程度上是因为中国与美国及其盟国的地缘政治紧张局势不断加剧。据分析师称，美国及其盟国正以国家安全为由阻止更多的中国投资。

分析师们补充说，在中国国内，货币疲软、私营部门举步维艰，以及中国政府日益重视国内经济建设以提高中国的自给自足能力，也将抑制中国投资的外流。

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