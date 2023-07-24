朝鲜时隔5天再发弹道导弹 紧张局势升温

朝鲜/导弹试射/韩国/美国/军事

韩国联合参谋本部周一(7月14日）表示，朝鲜在24日深夜向东海发射不明弹道导弹，距离上次发射弹道导弹仅短短5天，朝鲜半岛紧张局势升温。

广告 继续浏览后续

法新社报道，日本防卫省周一称，朝鲜试射的两枚弹道导弹飞行距离约350至400公里，飞行高度约100公里，并落入日本专属经济区以外海域。防卫省表示，正分析朝鲜试射的目的，并会继续对朝鲜的警戒和监视。

韩国联合参谋本部也表示，军方在深夜探测到朝鲜从平壤附近地区，向东部海域发射两枚弹道导弹，两枚导弹飞行约400公里后落入海中。军方现正分析导弹的型号。

中央社报道，美国核潜艇上周时隔42年再度访韩后，另一艘美国核动力潜艇"安纳波利斯号"24日也抵达韩国，朝鲜这次发射导弹很有可能是对此表示抗议。

可携带核弹头弹道导弹的美军潜艇"肯塔基号"（USS Kentucky）18日抵达韩国次日，朝鲜就发射两枚弹道导弹，之后又于22日发射多枚巡弋导弹。

这是朝鲜相隔两天再次进行导弹试射，也是朝鲜相隔5天再次发射弹道导弹。

韩国媒体引述分析认为，朝鲜这次试射活动可能是抗议美军核动力潜艇"安纳波利斯"号停靠济州海军基地。分析并认为，朝鲜可能想趁韩战《停战协定》签署日，即周四的"战胜节"即将到来之际，借武力挑衅，团结内部力量。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅