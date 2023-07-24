经济形势严峻 习近平无计可施？

中国经济形势

中国领导人习近平接见比尔盖茨，北京盛大欢迎马斯克，日前又出台31条给民企打气，然后，7月24日政治局开会分析“经济形势和经济工作”，感觉要拿出一套挽救经济的大计，结果似乎无计可施。倒是剥去官式说辞，显出当局可以说难得的或者无奈的坦承：“中国经济运行面临新的困难挑战”。法新社分析，会议语调反映出最高层的某种“忧虑”，应是问题十分的严重了。

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以官媒形式报道的会议公报以熟悉的方式开局：在“以习近平同志为核心的党中央坚强领导下”，国民经济“持续恢复、总体回升向好，”“社会大局保持稳定，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。”

但如果把所谓“持续恢复”与刚刚公布的二季度经济增长系列数据挂钩，可以视为是一种“大病初愈”之后的疲弱无力，何时能真正恢复元气？看不到地平线？“总体回升向好”，更多的是“鼓舞士气”的安慰。

细究起来，其实很无奈，承认形势严峻，“面临新的困难挑战”，“国内需求不足，一些经济经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻”。这是坦承，也是在推诿责任。中国经济在取消清零后出现的短暂复苏在二季度迅速消退，经济增长远低于分析人士普遍的评估。消费不振，房产危机加重，出口逆转，通膨幽灵显现，主要的原因与中国持续三年的严酷的防疫政策，即习近平的“坚决清零不动摇”有重大关系，三年清零，破坏了经济活力，严重打击了民间企业发展，吓走了国际企业和外国投资，更重要的是，信心严重受挫。

自从去年12月7日北京抛弃坚决清零不动摇之后，习近平从此不再提起“清零”，但当局还在以转弯抹角的方式予以粉饰。中共政治局会议在强调风险、隐患、外部形势严峻之后，强调“疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”，终结清零政策后，清零后果才逐渐显现出来，所谓“平稳转段”只是自我粉饰，“曲折式前进”，是一种无奈的承认现状，但没有承认根源，根源在于三年清零政策对经济基础造成的惨重破坏。

究竟如何具体地恢复和发展经济呢？给人的感觉是无计可施。“凯投宏观”的经济学家普里查德对法新社表示：中共政治局会议“没有宣布任何重大消息”，但语调反映了政府的“担忧”，政府在四月份还在为“好于预期”的经济复苏而沾沾自喜。但是，青年失业率居高不下，从5月份的20.8%增至21.3%。就业问题很严重，政治局会议提了一句：“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”。

除了泛泛强调下半年要“着力扩大内需、提振信心、防范风险”，唯一具体的似乎是增加国际航班以及有关房地产的表述，关于后者，2019年每次政治局会议必提的“房住不炒”不提了，被认为是政策风向转变的信号，提出“适时调整优化房地产政策”，“盘活改造各类闲置房产”。被视为中国经济支柱的房地产业泡沫已濒临爆破，引发经济震荡，政治局的几句带有“认错”性质的表述有多大刺激效力，值得怀疑。

为了刺激经济，北京当局近来推出多项政策并明确表示支持中国经济活力的主要来源---私有企业。中国政府上周三公布“促进民营经济发展壮大”31条，要提振民营企业的信心，鼓励民间发展。纽约时报分析，中国政府在打压民企、压制创新、推崇国企三年后公布这份文件差不多相当于一种妥协，即承认之前的做法已惨败告终。

总算认错了，好事吧，有人称赞，更多的民营企业家私下不买账，他们对纽时表示：这都是“说给傻瓜听的”。政府如真想挽回局面，至少要为自己的错误道歉，至少应释放任志强和孙大午，退还民企的罚款。

有分析说，通观31条，最关键的是第29条，“坚持和加强党的领导，坚持党中央对民营经济工作的集中统一领导，把党的领导落实到工作全过程各方面”。“老大哥盯着私企不放，别天真了。”

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